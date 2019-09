Hazard: ”I England fanns det inte så många fans”

Eden Hazard har stått utanför Real Madrids lag under stora delar av säsongsstarten med en lårskada. Till sist blev det ligadebut i Real Madrid för yttern när han hoppade in i helgens 3-2-seger mot Levante. Nu kommer också chansen att spela den första Champions League-matchen för laget när Real Madrid går in i turneringen på bortaplan mot Paris Saint-Germain under onsdagskvällen.

Hazard känner förväntningarna från supportrarna.

– När jag pratar med fansen här i Madrid förväntar de sig att vi ska vinna Champions League, säger Hazard.

Han tror att det är förväntningarna som gjort att klubben har så många CL-titlar.

– Det finns så mycket förväntningar på den här turneringen och det är därför klubben har vunnit den fler gånger än någon annan klubb.

”Inte så fanatiska när det kommer till deras lag”

Hazard berättar också att han redan några månader efter övergången från Chelsea har noterat att Real Madrids supportrar är mer fanatiska än Chelseas.

– Här tycker jag verkligen att fansen är fans. När jag var i Chelsea blev både vi och fansen besvikna när vi förlorade men jag kände aldrig att det var en katastrof, säger Hazard och fortsätter.

– I England finns det inte så många fans. Människor där gillar fotboll och alla, unga, vuxna, tonåringar, är väldigt intresserade av fotboll. Men de är inte så fanatiska när det kommer till deras lag.