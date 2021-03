Hårda kritiken i Spanien: ”En oacceptabel krasch”

Alexander Isaks Real Sociedad åkte på sin andra raka förlust när man blev överkörda av Barcelona hemma på Reale Seguros Stadium. Efter att ha släppt in fyra mål i den andra halvleken skrevs slutresultatet till 1-6.

Och domen för baskerna är inte nådig i de spanska medierna.

”Bjöd in till katastrofen”

Mundo Deprotivos Xabier Isasa kallar prestationen för en oacceptabel kollaps och efterlyser bättre karaktär hos laget.

”Du kan inte tolerera det här. Det var en dödlig utgång som gör att du släpper in mål efter mål, det blev sex men det kunde blivit fler”.

Han menar att man bjöd Barcelona på segern.

”Genom att spela så nära sitt eget straffområde bjöd man in till katastrofen. Barcelona fick en motorväg of framgång för det starkaste laget i ligan”.

”Det är normalt”

Real Sociedad håller annars på att knyta ihop en fin säsong där man just nu ligger femma i La Liga. Just nu har man tio poäng upp till Sevilla som just nu innehar fjärdeplatsen - som innebär en plats i Champions League . Tidningen Noticias de Gipuzkoa menar visserligen att laget inte gick att känna igen.

Samtidigt lyfter menar att förväntningarna på Sociedad kan ha blivit för stora och skriver:

”Å ena sidan är det normalt, men i flera veckor har vi trott att det här Real kunde stå upp mot vilket lag som helst men vi vet egentligen att det finns en gräns.”

Till helgen väntar ett hett derby mot Athletic Bilbao i finalen av Copa del Rey. En fin chans till revansch och en titel som står på spel.

Det återstår att se om Isak och hans lagkamarter kan repa sig efter söndagens förlust.