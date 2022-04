Gerard Pique anklagas för korruption

År 2019 meddelades det att den spanska supercupens upplägg skulle komma att förändras. Traditionellt sett är det vinnaren av La Liga och den inhemska spanska cupen Copa del Rey.

Det formatet förändrades och i stället är det nu fyra lag som möts då även det lag som slutar tvåa i ligan och cupen är med. I avtalet som sträcktes över tre år fanns det även med en extra klausul – matcherna skulle spelas i Saudiarabien.

Pique ska ha kommit med förslaget att utöka till fyra lag

Nu har det kommit nya sensationella nyheter om den spanska supercupen från den spanska tidningen El Confidencial.

Barcelonastjärnan Gerard Pique och det spanska fotbollsförbundets ordförande Luis Rubiales ska ha arbetat tillsammans för att pressa saudiska myndigheter på 24 miljoner euro, drygt 248 miljoner kronor, för att spela supercupen i Saudiarabien.

Enligt rapporten ska samtalen ha startat så tidigt som 2018. Det ska även då ha varit Pique som kommit med förslaget att utöka turneringen till fyra lag i stället för två för att öka marknadsvärdet.

I de läkta dokumenten framgår det att Rubiales gått med på att betala Gerard Pique sex miljoner euro för sin hjälp i affären samt att han försökte dölja Barcelonastjärnans medverkan i affären. Mittbacken är även en av grundarna och delägare i ett investmentföretag som heter Kosmos Holding. Ett företag som bland annat handlar om sändningsrättigheter.

”Tack för allt, jag är här för vad du än behöver”

Efter att affären signerades har det spanska fotbollsförbundet garanterats 40 miljoner euro per år för att spela matcherna i Saudiarabien. Under den tiden ska Luis Rubiales lön ha mångdubblats. Gerard Pique får omkring fyra miljoner euro per år via företaget Kosmos för sin medverkan i affären.

El Confidencial har även kommit över läckta ljudfiler som innehåller konversationer mellan Rubiales och Pique. I ljudfilerna framkommer det att Pique ska ha spelat en stor roll i att affären gått igenom.

– ”Geri”! Jag vill önska dig ett stort grattis. Inte bara för din fantastiska match i går eller för ditt mål. Klockan har passerat 12 vilket innebär att affären med Saudiarabien är klar. Tack för allt, jag är här för vad du än behöver. Stor kram. Ta hand om dig, säger Rubiales till Pique enligt den läckta ljudfilen.

Varken Pique eller Rubiales har kommenterat uppgifterna

Det finns även ljudfiler som indikerar att Pique verkar ha försökt övertyga Rubiales som ska ha varit tveksam till affären.

– ”Rubi”, jag förstår din poäng. Men tänk på det. Om alla ser att du var på väg att göra det, men sen drog dig ur, då kommer de att använda det emot dig, säger Pique.

Uppgifterna från El Confidencial har inte kommenterats av varken Gerard Pique eller Luis Rubiales.