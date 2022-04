Det var under måndagen som spanska El Confidencial basunerade ut uppgifter om att Barcelonas stjärnmittback Gerard Piqué tillsammans med spanska fotbollsförbundets ordförande Luis Rubiales ska ha pressat myndigheter i Saudiarabien på 248 miljoner kronor för att spela spanska supercupen i landet – vilket skedde såväl i januari 2020 som i vintras då Real Madrid slog Athletic Club med 2-0 i finalen på King Fahd Stadium i huvudstaden Riyadh.

Uppgifterna från spanska tidningen har slagit ner som en bomb i fotbollsvärlden där läckta ljudfiler mellan Piqué och Rubiales redovisas. Där framkommer det att fotbollsstjärnan varit inblandad i att affären gick i hamn.

– ”Geri”! Jag vill önska dig ett stort grattis. Inte bara för din fantastiska match i går eller för ditt mål. Klockan har passerat tolv vilket innebär att affären med Saudiarabien är klar. Tack för allt, jag är här för vad du än behöver. Stor kram. Ta hand om dig, säger Rubiales till Piqué i ljudfilen.

Förvånas inte: ”Business”

Men Barcelonastjärnan nekar till att han gjort något illegalt och konstaterar i stället att han är stolt över ett väl utfört arbete.

Rubiales har tidigare försvarat beslutet att spela supercupen i Saudiarabien, detta trots kritik från mänskliga rättighetsorganisationer.

Amnesty International frågade exempelvis de fyra medverkande klubbarna (Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid och Athletic Club) om de kunde bära armband som en protest mot förtrycket av kvinnors rättigheter och attacker mot hbtq-gemenskapen i landet. Inget av de spanska lagen valde att göra detta när semifinalerna kickade i gång, något nyhetsbyrån AP rapporterat om.

För den svenska La Liga-experten Marcelo Fernandez, som kommenterar såväl spansk som italiensk fotboll på C More och är damallsvenska Brommapojkarnas huvudtränare, kommer Piqués inblandning i affären inte som någon chock.

– Det är egentligen hans företag Kosmos (handlar bland annat med sändningsrättigheter) som försöker hjälpa spanjorerna att få loss pengarna. Han säger själv att han inte gjort något illegalt utan det är saudiska staten som betalar en provision. Företaget gör ju affärer med Uefa och La Liga, de har roddat med Davis Cup också. Så det här är business för Piqué och hans företag.

Piqué med oväntade utspel: ”Hellre dör jag”

Det är inte första gången Gerard Piqués uttalanden leder till kontroverser.

Piqué är en av de starkaste, offentliga rösterna kring Kataloniens självständighet från Spanien. I tv-showen El Hormiguero sa han i december förra året: ”Jag dör hellre än att gå till Real Madrid” och han har även berättat att han rankar Barcelonaderbyt mot lillebrorsklubben Espanyol högre än El Clásico.

– Jag njuter verkligen av att spela mot dem eftersom de spelar med en enorm ilska. Det är vackert. Jag gillar faktiskt våra matcher mer än matcherna mot Real Madrid. Det är väldigt annorlunda jämfört med Real Madrid-rivaliteten, sa han till Sport för ett par veckor sedan och la till den redan nu klassiska kommentaren:

– Inte ens sex går att jämföra med att spela på deras (Espanyols) arena.

Frågan är om Piqués status i Spanien kommer att påverkas negativt efter uppgifterna om hans medverkan i att spanska supercupen flyttats till Saudiarabien? Enligt Fernandez är han redan impopulär i landet bortsett från i hemmaregionen.

– Han är ju sedan tidigare inte direkt en älskad man utanför Kataloniens gränser med tanke på hur han pratat om politik. Han blir utbuad på nästan varje bortaarena och det här gör ju inte att folket får en bättre bild av honom, säger Fernandez och fortsätter:

– Samtidigt visar det här ganska tydligt vilken väg Piqué kommer att gå efter karriären. Han kommer att vara en stark affärsman, det får vi vänja oss vid. Han äger exempelvis klubben Andorra och jag är säker på att han kommer bli en maktfaktor i spansk fotboll framöver.

Hur ser du personligen på att en spelare i hans position är bidragande till att spanska matcher hamnar i ett land som Saudiarabien?

– Det är ju moraliska dilemman som man i sådana fall måste ha i beaktning i parti och minut. Manchester City och PSG får sina pengar från ägare i Qatar och Förenade Arabemiraten, ägarskapet i Newcastle på samma sätt från Saudiarabien. Det har blivit en del av fotbollen och man behöver se över de delarna.

– Därför uppskattar man 51-procentsregeln i Sverige – men som i sin tur tvingar oss att inte kunna vara konkurrenskraftiga i Europa. Så som jag tolkar det här är det en intressekonflikt där Piqué vill hjälpa till att höja marknadsvärdet för spanska supercupen och få in pengar till den spanska fotbollen – och på så sätt kunna närma sig Premier League. Hade inte det här gått via Piqués företag hade i stället andra intressenter klivit in, det tror jag.

”Gillar att skapa Se & Hör-rubriker”

När Marcelo Fernandez ska förklara vilken typ av person Gerard Piqué är skrattar han.

– Han gillar att skapa Se & Hör-rubriker. Allt han sagt om Real Madrid, Kataloniens självständighet, hans lokalpatriotism... Men utöver hans politiska åsikter är han ju en jäkligt kompetent spelare som nu också öppnat upp för att återvända till landslaget. Senaste halvåret har han verkligen spelat upp sig under Xavis ledning och jag tycker inte att han fått det berömmet som han förtjänar. Det är lätt att att negligera och håna honom för andra grejer, men jag skulle säga att han är en av spanska ligans bästa mittbackar.

Sedan många år tillbaka är Gerard Piqué tillsammans med världsartisten Shakira. De träffades i samband med att colombianskan skulle spela in VM-låten ”Waka Waka” inför mästerkapet i Sydafrika 2010 och de har två barn ihop.

Trots att paret tjänat hur mycket pengar som helst och aldrig skulle behöva jobba efter karriären är det uppenbart att Piqué inte kommer ligga på latsidan när han lägger skorna på hyllan. Men vad är det då som driver 35-åringen att bedriva sin business?

– Det enkla svaret hade ju varit pengar, men drivkraften att utveckla spansk fotboll är ännu starkare tror jag. Han har ett genuint intresse och är så lokalpatriotisk. Att göra produkten La Liga starkare och kunna konkurrera kring ännu mer intäkter, det tror jag är det som driver honom. Som sagt, han behöver inte mer pengar men han kommer helt klart vara en maktfaktor i spansk fotboll efter karriären, han kan mycket väl bli Barcelonas president en dag, avslutar Fernandez.