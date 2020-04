Feyenoord-fansen glömmer aldrig John Guidetti.

20 ligamål på 21 starter säsongen 2011/12 var ett otroligt facit.

Men faktum är att Guidetti själv håller sin första säsong i Celta Vigo som den mest imponerande i karriären.

– Utmaningen i La Liga är så mycket större. Därför menar jag att åren i Celta Vigo var de bästa hittills, och att 2015/16 är mitt allra bästa fotbollsår så här långt. Det är sant att jag hade kunnat skriva på för ännu större klubbar efter att vi vunnit U21-guldet, men jag gjorde mina studier noga och kom till insikt om att Celta Vigo skulle bli den perfekta klubben för mig, säger John Guidetti.

Guidetti: ”La Liga blir oftast lite bortglömt”

Svensken kunde räkna in sju ligamål och ytterligare fem i cupen under 2015/16. Detta trots att han agerade inhoppare under den större delen av säsongen.

– Totalt gjorde jag tolv baljor mot de bästa lagen i världen under min första säsong i Spanien, och det finns väl en del av mig som kan tycka att jag inte fick den cred hemma i Sverige som jag faktiskt förtjänade för det. Vi svenskar är så inriktade på Premier League att La Liga oftast kan bli lite väl bortglömt.

Annars var den första tiden i Celta Vigo också en närmast chockartad upplevelse för John Guidetti. De inledande träningsmatcherna under sommaren före ligastarten var något alldeles extra.

”Det här var fotboll helt på mitt sätt”

– Flera av de matcherna slutade med slagsmål, så de fick avbrytas en bit in på andra halvlek. Det var ju rätt så… Eh, speciellt. ”Vafan är det här för jävla lag jag har hamnat i?”, liksom. Det var många sydamerikaner i Celta, och så enormt mycket känslor i laget. Först fattade jag nada – alltså verkligen ingenting – men snabbt kom jag att älska det. Jag är en väldigt passionerad spelare och det här var fotboll helt på mitt sätt, säger svensken till Aftonbladet.

John Guidetti lyckades inte följa upp med en lika bra andrasäsong i Celta Vigo. Under säsong tre lånades han ut till Deportivo Alaves som senare köpte loss 28-åringen.

I januari i år lånades Guidetti ut till tyska Hannover. Där har det blivit fyra starter i 2. Bundesliga och ett mål innan säsongen avbröts.

