Expertens krav på Janne Andersson

Mål i sex raka matcher för Real Sociedad.

Dessutom: åtta mål på de sex matcherna.

Alexander Isak är en av Europas hetaste anfallare för tillfället.

Något överraskande fick han börja på bänken i söndagens derby mot Athletic Bilbao, sannolikt på grund av att han har matchats hårt på sistone.

Han vände matchbilden direkt.

Svensken svarade för en fin assist, från vänster i straffområdet, när han ryckte förbi sin motståndare och spelade fram lagkamraten Portu – som enkelt kunde smeka in 1–0-målet.

Athletic Bilbaos Iñaki Williams kvitterade för bortalaget sex minuter senare – men Alexander Isak skulle replikera.

I den 83:e minuten tog sig 20-åringen fram till ett fint avslutningsläge, via ett väggspel med just målskytten Portu, men fick se målvakten Unai Simon rädda. Isak var dock först på returen och kunde liggande i luften slå in den studsande bollen högt i nätet.

Nu hyllas han återigen i Spanien.

”Alexander Isak är namnet på alla läppar i Real Sociedad. Det finns ingen tvekan som helst. Mot Athletic Bilbao förändrade han derbyt fullständigt med sitt inhopp”, skriver Eldesmarque och slår fast:

”Han är född för att erövra Baskien”.

”Bara Real Sociedad har en Isak, en anfallare i toppform, med hunger efter mål och framgång som efter succén på Bernabéu i torsdags var sugen på ännu en fest”, skriver Mundo Deportivo.

Experten Marcelo Fernandez menar att 20-åringen måste ha goda chanser att starta i EM-slutspelet i sommar.

– Fortsätter han så här kan Janne Andersson omöjligt hålla Isak utanför elvan i EM, säger Fernandez i C More.

Discoverys reporter och fotbollsexpert Jonas Dahlqvist:

”Kul med formtopp nu, men Alexander Isak hade gärna fått ha den om fyra månader istället - för det här kan väl inte hålla i sig...?”, skriver han.