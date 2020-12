Den 21-årige anfallaren har inte alls fått till det den här säsongen i La Real. Alexander Isak har hittills gjort två mål på 14 tävlingsmatcher och senast mot Alavés blev han utbytt mållös och fick skarp kritik.

Med anledning av formen ringde SportExpressen två experter för att ställa ett par frågor om Isaks tunga säsong.

– Han är inne en jäkla tung period just nu. Men det beror mycket på hans unga ålder. Jag är inte förvånad för det kommer sådana här dippar då och då när man är ung. Det har inte sett bra ut när han har fått starta men en aning bättre när han har fått hoppa in. Det kommer svänga framöver för honom, säger C More-experten Hasse Backe.

Tränaren med stort ansvar

Oscar Badallo, journalist på spanska stortidningen Marca, är inne på samma spår men poängterar att tränaren Imanol Alguacil har fortfarande stort förtroende för sin anfallare.

– Isak är en väldigt bra fotbollsspelare. Han är också väldigt viktig. Imanol Alguacil och övriga spelare vet vad de får av Isak och när han väl kommer i gång så kommer han vara väldigt nyttig. Jag tror att det är bara en tidsfråga innan han börjar göra mål igen, säger Badallo.

Hasse Backe säger att det är viktigt med ledarskapet kring Alexander Isak. Backe menar att dialog dagligen är väldigt viktigt och att svensken måste känna sig sedd och uppmärksammad.

– Privatlivet påverkar alltid, absolut. Men den uppfattningen har jag inte fått. Snabbheten och explosiviteten har inte funnits där i år. Det gäller att man inte ska lägga för mycket energi på och tänka på vad som går fel för tillfälligt. Med tränarnas hjälp kommer han ta sig ur det.

”Kommer få större förtroende”

Tror du att EM-platsen är i fara?

– En plats i truppen har han. Men han kommer nog få det svårt att starta. Landslagsledningen kommer se träningsmatchen mot Danmark senast och ha med när de bedömer spelare, och där var han och Robin Quaison inte bra. Jag hade förväntat mig mer av dem, säger Hasse Backe.

– Real Sociedad har spelat 17 matcher och Isak har startat i 12 av dem. Jag tror att han kommer få större förtroende framöver och starta fler matcher. Men det är klart att konkurrensen blir tuffare om han fortsätter måltorkan, säger Oscar Badallo.