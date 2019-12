Våldsamma protester – under mållöst El Clásico

Det var ett El Clásico med en större politisk kuliss än vanligt, som spelades på Camp Nou under onsdagskvällen. Matchen mellan FC Barcelona och Real Madrid skulle ursprungligen ha spelats i oktober men fick skjutas upp på grund av oroligheter i Katalonien – efter att katalanska ledare dömts till fängelse efter inblandning i folkomröstningen om självständighet som ansågs bryta mot grundlagen.

Det var fortsatt spänt inför onsdagens möte, och säkerheten var rejält skärpt. 3000 säkerhetsansvariga hade kallats in för att hålla ordning på de katalanska självständighetsdemonstrationerna som hölls runt Camp Nou.

Inne på arenan blev det aldrig lika dramatiskt som utanför, och inte heller på planen.

Båda lagen hade inledningsvis flera fina lägen till att ta ledningen, Barcelona genom Luis Suárez och Real Madrid genom Karim Benzema.

Målet från Gareth Bale dömdes bort

I den andra halvleken såg Gareth Bale – som ryktades bort från Real Madrid under försäsongen – ut att bli stor hjälte i matchen när han stötte in bollen i mål från nära håll.

Men domaren signalerade för VAR-granskning – och efter någon minut stod det klart att Ferland Mendy, som spelade fram till målet, stått offside situationen som föregått målet.

Matchen slutade 0-0 – och lagen står fortsatt på samma poäng i ligatoppen. Det här var första gången El Clásico blev mållöst sedan 2002.

Real Madrids lagkapten Sergio Ramos menade att laget snuvats på två straffar, då Raphaël Varane fällts och blivit dragen i tröjan.

– Det är tydligt att det är två straffar, säger Ramos enligt AS.

Tränaren Zinedine Zidane i C More:

– Vi förtjänade nog att vinna, vi kontrollerade matchen. Taktiskt sett gör vi det exemplariskt. Barcelona tycker inte om att jaga oss när vi har bollen.

Oroligt utanför arenan

I C More rapporterades om stora oroligheter utanför arenan efter matchens slut, där demonstranter drabbat samman med polis. Det förekom även rapporter om bränder utanför Camp Nou, och arrangören spärrade av flera utgångar.

Inne på arenan förblev demonstrationerna fredliga, även om de gjorde ett tydligt avtryck. Under andra halvlek avbröts spelet tillfälligt efter att uppblåsbara bollar med katalanska självständighetsbudskap kastats in på planen. Stora banderoller med budskapen ”frihet” och ”Spanien, sitt ner och prata” satt också uppe på läktaren under hela matchen.