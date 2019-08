Eden Hazard skadad – missar Reals premiär

Real Madrid inleder årets La Liga-säsong på bortaplan mot Celta Vigo under lördagen. Men det kommer de få göra utan sitt största nyförvärv Eden Hazard.

Belgaren har nämligen ådragit sig en skada i låret och kommer missa premiären för Real Madrid, skriver bland annat den spanska tidningen Marca.

Real Madrid har värvat mycket

Real Madrid har värvat en hel del under transferfönstret. Bland annat har Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, och just Eden Hazard hämtats in för att förstärka laget.

Den sistnämnda in hämtades från Chelsea och får ses som klubben största och även den spelare som ska göra skillnad i ”Marängerna”. Men Real Madrid kommer alltså att få klara sig utan sin nya superstjärna i premiären.

Under försäsongen har Hazard nätat för sin nya klubb mot Salzburg och det återstår att se vem som kommer ersätta honom i premiären på lördag.

”Vi inväntar utvärdering”, skriver Real Madrid i ett officiellt uttalande på sin hemsida.