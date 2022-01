De har skulder på tio (!) miljarder – värvar ändå

Barcelonas fall från toppen har gått snabbt. Både på planen och på banken. Förra året gjorde klubben en förlust på ungefär 480 miljoner kronor, och brottas därtill med ett skuldberg på drygt tio miljarder kronor. De ekonomiska problemen låg bakom att man inte hade råd att förlänga Leo Messis kontrakt i somras, och den argentinske superstjärnan försvann till PSG efter drygt 20 år i klubben.

Mot den bakgrunden kan klubbens agerande de senaste veckorna framstå som lite märkligt.

Allt började med att Barcelona i mellandagarna meddelade att man värvat Ferran Torres, 21, från Manchester City. Enligt ESPN betalar Barcelona ungefär en halv miljard kronor för Torres som pekas ut som en framtida landslagsstjärna i Spanien de kommande tio åren.

Men det slutar inte där. När Ferran Torres presenterades för klubbens supportrar på Camp Nou - som för övrigt ska renoveras för 15 miljarder - öppnade Barcelonas president Joan Laporta för nya stjärnvärvningar.

På frågan om norrmannen Erling Haaland är aktuell för klubben svarade han:

– Vi jobbar på att bygga ett topplag. Allt är möjligt om vi gör saker på rätt sätt och jag är säker på att vi kommer att göra det. Toppspelare är öppna för att komma till Barça och vi håller definitivt på att återfå vår status. Världen ska vara förberedd, för vi är tillbaka som stora spelare på marknaden. Barça är tillbaka.

Barcelona har alltså skulder på tio miljarder, har precis tappat sin bäste spelare någonsin Leo Messi till PSG gratis på grund av ekonomiska problem men värvar ändå dyrt och öppnar för nya stjärnor.

Hur är det möjligt?

Experten om Barcelonas ekonomi

Svaret är både enkelt och komplicerat: det handlar om lån. Barcelona har tagit ett lån på sex miljarder kronor hos banken Goldman Sachs och sprider ut övergångssumman för Ferran Torres över flera år. Att värva spelare blir inte ett problem för Barcelona, skriver ESPN.

De riktiga problemen börjar när Barça ska registrera Ferran Torres för spel - det kan de nämligen inte göra så länge klubben inte blir av med sina lönekostnader. Enligt La Ligas regelverk får Barcelona lägga drygt 970 miljoner kronor om året på löner. Det är en åttondel av ärkerivalen Real Madrids budget, mindre än Alexander Isaks Real Sociedad och Premier League-nykomlingen Watford.

– De kan ha värvat honom, men teoretiskt skulle de kunna stå säsongen ut utan Ferran Torres för att de inte har råd att skriva in honom för spel. Anledningen att de kunde skriva in Dani Alves var att Sergio Agüero olyckliga pensionering om man uttrycker sig så, säger C Mores expert på spansk fotboll, Marcelo Fernandez.

Barcelona måste sälja spelare

Just nu isolerar Ferran Torres sig efter att ha testat positivt för covid-19 i samband med att han presenterades på Camp Nou. Han har också en mindre skada, vilket gör att han inte är aktuell för spel än även om han hade kunnat registreras. Det köper Barcelona tid att göra sig av med välavlönade spelare som inte får speciellt mycket speltid så som Coutinho, Clement Lenglet och Samuel Umtiti.

– I och med att vi har ett VM i år vill de kanske flytta på sig för att komma med i ett spanskt respektive franskt landslag. Det lyckades de inte med i somras, säger Marcelo Fernandez.

Marcelo Fernandez lyfter fram Barcelona som en av de klubbar som drabbats hårdast av pandemin. Han tror att Barcelona kommer att kunna locka till sig storstjärnor även i framtiden, men att klubben först måste återhämta sig ekonomiskt och kunna registrera sina nyförvärv för spel. Om klubben lyckas på transfermarknaden i sommar kan de vara konkurrenskraftiga redan till hösten, tror han.

– Tekniskt och taktiskt kommer de alltid vara i framkant, frågan är hur den här Barcelonamodellen står sig rent fysiskt och tempomässigt mot de tre stora brittiska lagen och Bayern München?