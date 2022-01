Beskedet efter otäcka bilderna

Alexander Isak har varit given startspelare i Real Sociedad under säsongen. Han är starkt bidragande till klubbens fjärde plats i La Liga, men under lördagen kom ett bakslag.

I matchen mot Celta Vigo såg Isak ut att trampa snett ganska rejält och fick sedan bytas ut som konsekvens av det.

Stukad höger fotled

Nu kommer Real Sociedad med skadebesked:

”Alexander Isak fick en stukad höger fotled under Real Sociedad - Celta Vigo-matchen i går. Efter utförda bildundersökningar är diagnosen en vristvrickning.”

Han har börjat behandlas med sjukgymnastik. Återgången till vanlig träning kommer att vara progressiv och kommer att bero på den kliniska utvecklingen av bilden.”

Alexander Isak har hittills gjort åtta mål och två assist denna säsong.

