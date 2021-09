Benzema stor hjälte – efter galen vändning

La Ligas succélag i inledningen av säsongen har hetat Valencia och laget tog emot Real Madrid i en kamp om vilket lag som skulle gå upp i serieledning.

Valencia tog ledningen i den 66:e minuten när Lucas Vázquez var på helt fel plats i eget straffområde. Real Madrid-spelaren kom snett till bollen och nickade fram den till Hugo Duro som dunkade in 1-0.

Duro, som har tillhört Real Madrid, såg länge ut att bli matchhjälte men det skulle komma en sen vändning.

Via försvarare sköt Vinícius Júnior in kvitteringen i den 86:e minuten och bara två minuter senare avgjorde Karim Benzema. Vinícius Júnior slog ett inlägg till fransmannen som störtade fram och styrde in 2-1 till Real Madrid.

Resultatet tar Real Madrid upp i serieledning efter fem omgångar. Laget har 13 poäng och Valencia har tio.

LÄS MER: Här är de 15 största stjärnorna i Ligue 1