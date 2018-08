Barcelona värvade brassen Malcom från Bordeaux. Men länge såg stjärnan ut att skriva på för Roma.

Den franska klubben hade gått med på att sälja brassen till det italienska huvudstadslaget men Barça klev in i handlingarna sent och lyckades kapa spelaren.

Romas sportchef Monchi gick sedan ut hårt och anklagade katalanerna för fulspel och hotade att ställa klubben inför rätta.

Inter jagade Vidal

Nu har alltså Arturo Vidal skrivit på för Barcelona från Bayern München. Chilenaren är presenterad på Barças officiella hemsida och kommer tillbringa de nästkommande tre säsongerna i Katalonien.

Han kommer genomgå läkarundersökningen inom de närmsta dagarna och om inget oförutsett sker är han alltså en Barcelona-spelare.

Vidal jagades länge av Inter men efter att Milanoklubben verkar gå hårt för att i stället plocka in Luka Modric har Barça på nytt fått möjligheten att komma in sent och värva en stjärnspelare.

Arturo Vidal kom till Bayern München 2015 efter att tidigare ha representerat Juventus och Bayer Leverkusen. Han är 31 år och har gjort 100 landskamper för Chile.

