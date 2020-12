Barcelonas jättefiasko – föll mot nykomlingen

Barcelona har fortsatta problem i ligaspelet.

Under lördagskvällen stod nykomlingen Cadiz stod för en jätteskräll när man besegrade Barça med 2-1.

Hemmalaget tog ledningen i den första halvleken då Alvaro Gimenez utnyttjade en nick mot eget mål och stötte in bollen. Jordi Alba sköt in kvitteringen, via fötterna Pedro Alcala, i den andra halvleken och med ett bollinnehav på hela 82% såg matchen ut svänga över till Barças favör.

”En brutal tavla”

Då kom situationen som kom att bli matchavgörande, en till synes helt ofarlig spelsekvens som fick stora konsekvenser.

I den 63:e minuten kastade Jordi Alba ett inkast mot lagkamraten Clement Lenglet i det egna straffområdet. Lenglet lät bollen passera förbi sig mot Ter Stegen i det egna målet som inte alls var med på noterna. Målvakten missbedömde bollen totalt och slog den på Alvarao Negredo - som varit på planen en knapp minut. Frenkie de Jong försökte förgäves att blockera skottet men 35-årige Negredo höll nerverna kalla, lät De Jong glidtacka och la in bollen i öppet mål.

– Oj, oj, oj! Kolla här! Kolla vad han gör Alvara Negredo. Med första aktionen sedan inhoppet återger han Cadiz ledningen och det är en brutal tavla som föranleder det här. Det är oerhört kyligt, det är iskyla av Negerdo som väntar in De Jong som bara försvinner och lägger bollen i det öppna målet, utbrister Adam Pinthorp i C Mores sändning och fortsätter:

– Det är oerhört passivt och märkligt agerat av Lenglet.

Efter en rafflande avslutning med chanser åt båda håll lyckades Cadiz knipa samtliga tre poäng - den första segern på hemmaplan i år.

Förlusten var Barças fjärde i årets La Liga och katalanerna är nu på en sjundeplats, hela tolv poäng bakom serieledande Atletico Madrid.

Cadiz fortsätter att imponera och ligger femma i La Liga med 18 poäng.