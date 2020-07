Allt började sommaren 2014, då Barcelona stod inför en föryngring av spelartruppen. Luis Suarez hämtades in från Liverpool för närmare 770 miljoner kronor. Samma sommar anslöt bland annat Ivan Rakitic från Sevilla och Marc-Andre Ter Stegen för sammanlagt 350 miljoner kronor. Tre värvningar som hittills varit lyckade.

Men bakom succén döljer sig en annan sanning.

För sanningen är att väldigt få av dem spelare som har värvats in till Barcelona sedan 2014 har varit lyckade. Daily Mail har tagit fram en lista på floppvärvningar där Philippe Coutinho toppar då han kostade 1,5 miljarder kronor. Tätt bakom finns förstås Ousmane Dembélé som värvades in för miljarden. Dessa två herrar har på senare år pekats ut för att vara syndabockar och floppar som aldrig lyckats slå sig in i stjärnlaget. Kanske med all rätt eftersom det kostade väldigt mycket pengar.

Presidentval nästa år

Men ser man till helheten finns tiotal andra spelare som har värvats in och som sällan nämns som floppvärvningar.

Jeremy Mathieu (200 miljoner), Claudio Bravo 100 miljoner, Arda Turan (350 miljoner), André Gomes (400 miljoner) och Malcolm (420 miljoner) är några av dessa som kostade en slant men som aldrig lyckats. Och det senaste exemplet är Arthur-affären med Juventus – även om den tycks vara gjord mer för ekonomin än det sportsliga.

Kartläggningen visar enorma brister – framför allt i Barcelonas sportsliga ledning som frontas av presidenten Josep Maria Bartomeu och sportdirektören Eric Abidal. Nästa år väntas en ny president ta över klubben – och det mesta talar för Joan Laporta, som var med och styrde under Pep Guardiolas storhetstid när laget vann allt som går att vinna säsongen 2008/09.

Barcelonas värvningar: Säsongen 2014-15: Köpta: Luis Suarez (Liverpool) - Jeremy Mathieu (Valencia) Thomas Vermaelen (Arsenal) Ivan Rakitic (Sevilla) Marc-Andre Ter Stegen (Borussia Mönchengladbach) Claudio Bravo (Real Sociedad) Douglas (Sao Paolo) Sålda: Alexis Sanchez (Arsenal) Cesc Fabregas (Chelsea) Cristian Tello (Porto) Bojan Krkic (Stoke City) Jonathan dos Santos (Villarreal) Carles Puyol (pension) Victor Valdes (gratis) 2015-16: Köpta: Arda Turan (Atletico Madrid) Aleix Vidal (Sevilla) Sålda: Pedro (Chelsea) Gerard Deulofeu (Everton) Denis Suarez (Villarreal) Xavi (Al Sadd) Ibrahim Afellay (Stoke City) – gratis 2016-17: Köpta: Andre Gomes (Valencia) Paco Alcacer (Valencia) Samuel Umtiti (Lyon) Lucas Digne (PSG) Jasper Cillessen (Ajax) Denis Suarez (Villarreal) Sålda: Claudio Bravo (Man City) Marc Bartra (Borussia Dortmund) Alen Halilovic (Hamburg) Adriano (Besiktas) Dani Alves (Juventus) - gratis Alex Song (Rubin Kazan) - gratis Sandro Ramirez (Malaga) - gratis Martin Montoya (Valencia) - gratis 2017-18: Köpta: Philippe Coutinho (Liverpool) Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) Paulinho (Guangzhou Evergrande) Nelson Semedo (Benfica) Gerard Deulofeu (Everton) Yerry Mina (Palmeiras) Marlon (Fluminense) Sålda: Neymar (PSG) Javier Mascherano (Hebei Kina Fortune) Cristian Tello (Real Betis) Gerard Deulofeu (loan - Watford) Jordi Masip (Real Valladolid) - gratis Jeremy Mathieu (Sporting Lissabon) - gratis 2018-19: Köpta: Malcom (Bordeaux) Clement Lenglet (Sevilla) Arthur (Gremio) - Arturo Vidal (Bayern München) Sålda: Paulinho (Guangzhou Evergrande) Yerry Mina (Everton) Lucas Digne (Everton) Gerard Deulofeu (Watford) Aleix Vidal (Sevilla) Marlon (Sassuolo) Munir Al-Haddadi (Sevilla) Andres Iniesta (Vissel Kobe) – gratis 2019-20: Köpta: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) Frenkie de Jong (Ajax) Neto (Valencia) Martin Braithwaite (Leganes) Junior Firpo (Real Betis) Emerson (Atletico Mineiro) Sålda: Malcom (Zenit St Petersburg) Jasper Cillessen (Valencia) Andre Gomes (Everton) Paco Alcacer (Borussia Dortmund) Denis Suarez (Celta Vigo) Marc Cardona (Osasuna) Sergi Palencia (Saint-Etienne) Thomas Vermaelen (Vissel Kobe) - gratis Douglas (Besiktas) - gratis 2020-21: Köpta Miralem Pjanic (Juventus) Trincao (Braga) Matheus Fernandes (Palmeiras Pedri (Las Palmas) Sålda: Arthur (Juventus) Carles Perez (Roma) Arda Turan (Klubblös) – gratis Visa mer Visa mindre

