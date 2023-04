De senaste åren har Barcelona blivit av med sin och hela världens bästa spelare på grund av att de inte haft några pengar, suttit med skulder upp över öronen, sålt av rätten till tv-intäkter för de kommande 25 åren och delar av sitt eget mediebolag för att rädda klubben.

De har, med minimala marginaler, budgeterat för kvartsfinal i Champions League den här säsongen och åkt ut i gruppspelet. Insett att det löser sig bara man når Europa League-final och åkt ur i sextondelen.

Sista livlinan: i februari i år berättar de att de siktar på, och ser ut att öka marknadsintäkterna jämfört med budget. Men just precis då rullas det ut anklagelser om domarfusk under nästan tjugo års tid som överskuggar allt annat. Samtidigt pratas det allt oftare om att Lionel Messi ska hem igen, och nästa år ska man skaka fram miljardbelopp att renovera Spotify Camp Nou för. Barcelona är på alla sätt en misskött klubb.

I mitten av allt det här står deras på många sätt viktigaste spelare, 18-årige Gavi. Frustrerad, besviken, utan ett värdigt kontrakt och sägs leta efter en ny plats att kalla sitt hem.

Utanför står en hel fotbollsvärld och frågar sig: Hur blev det så här?

Gavi flyttade till Barcelona som 11-åring och har vuxit upp i La Masia. Foto: GONGORA/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Det är svårt att säga exakt när medlemsägda Barcelona tar sina första steg mot krisen. Men 2010 har man stora skulder och börjar göra avkall på sådant som tidigare varit heligt, som policyn om att inte låta företag köpa plats på deras tröjor. Det som lockar är Qatar-pengar, och 2012 är det mångåriga samarbetet med Unicef utbytt mot omkring 300 miljoner årligen från Qatar Airways. Därefter följer, trots att man identifierat sina ekonomiska svårigheter, flera år av för dyra värvningar, för höga löner och oansvarigt hanterade resurser i sin iver att inte hamna för långt bakom de klubbar runtom i Europa som lyder under ägare med de tyngsta av plånböcker.

När den tidigare klubbpresidenten Joan Laporta kommer tillbaka till sin post under våren 2021 pratas det om tio miljarder i skulder, och att lönekostnaderna uppgår till 103 procent av deras totala intäkter.

– Det är 20-25 procent mer än våra konkurrenter, säger han bekymrat och trycker på att han och den nya ledningen har ärvt en klubb i en enormt svår situation.

Laporta, och sportchefen Mateu Alemany som han plockar in, vet att de har ett stort och tufft jobb framför sig för att rädda Barcelonas ekonomi och i förlängningen klubbens överlevnad. De pratar ofta om det.

Men de två senaste somrarna har man ändå gjort klart med det ena stora nyförvärvet efter det andra, som man sen har haft problem med att registrera i truppen. La Liga har nämligen strikta kostnadskontroller som reglerar hur mycket klubbarna får spendera på spelare. Lönetaket, som stramats åt i flera omgångar sedan de spanska klubbarnas ekonomier drabbats hårt av Covid-pandemin, är individuellt för varje klubb och beräknas i förhållande till hur mycket de drar in och hur stora skulder de har.

Registreringar av spelare har efter mycket om och men möjliggjorts av att man sänkt lönerna för de som redan haft kontrakt, och sålt av rättigheterna till mängder av framtida inkomster. Ett tillvägagångssätt som i och med ytterligare åtstramningar från ligan inte kommer att vara möjligt framöver, och ett kort som Barcelona oavsett vad redan har spelat ut. Det finns inte så mycket mer att sälja av.

Och trots att klubben de senaste månaderna både har sålt Memphis Depay, blivit av med Gerard Pique som valde att avsluta sin karriär i november och lyckats sälja Antoine Griezmann till Atlético Madrid har man svårt att leva upp till regelverket. La Liga-presidenten Javier Tebas pratar återkommande om att Barcelona måste fortsätta sänka sina kostnader med omkring två miljarder för att nå kraven som ligan ställer på klubbarna.

Med allt det här i åtanke är det väl få som är förvånade över att de är på väg att förlora en av världens största talanger, utan att få en krona för besväret.

Gavi blev 2022 utsedd till världens bästa unga spelare. Foto: ALBERT GEA / BILDBYRÅN

Situationen runt Gavi är stökig, men ge mig ett försök att förklara.

Under förra säsongen gjorde han 34 ligamatcher för Barça, men då på ett ungdomskontrakt. Under sommaren 2022, när han fyller 18, har man inte ekonomiskt utrymme att registrera Gavi som a-lagsspelare, och när det utrymmet skapas prioriterar klubben i stället att få in nyförvärv som Franck Kessie och Robert Lewandowski i truppen.

När man sedan förlänger kontraktet med Gavi under hösten, ungefär i samma veva som han utses till världens bästa unga spelare, gör man det med löftet att han innan den 30 juni 2023 ska ha fått a-lagsstatus. Problemet är bara den lilla detalj att det enda tillfället klubbar tillåts ändra status från u till a är under ett öppet transferfönster, och när januari kommer har man fortfarande inte grönt ljus från La Liga.

Klubben tar till juridisk hjälp utan ligaorganisationens vetskap, och anklagar La Liga för att aktivt motarbeta dem. De får rätt, och ges möjlighet att tillfälligt registrera spelaren på transferfönstrets sista dag, den 31 januari. Därefter har de ytterligare 20 arbetsdagar på sig att lämna in en permanent ansökan. När den ansökan lämnas in den 2 mars är ligan med på noterna, och hävdar att deadline har passerats med en dag.

Den här gången är det deras tur att få rätt.

Trots en överklagan från Barcelona står det klart i slutet av mars att Gavis tillfälliga status som a-lagsspelare upphör. Han är numera tillbaka på sitt ungdomskontrakt, som förvisso sträcker sig fram till juni 2026 och innehåller en utköpsklausul på tio miljarder kronor. Men i kontraktet finns också klausulen som säger att om Barcelona inte lever upp till löftet om att registrera honom som a-lagsspelare innan nästa transferfönster öppnar är han fri att lämna gratis.

Det förändrar inte det faktum att man inte lyckats prioritera att behålla en av de främsta talangerna man fått fram

Chelsea ska redan ha haft möten med Gavis agent, i hopp om att knyta till sig 18-åringen i sommar, och kontakten mellan parterna är pågående. Den som vet någonting alls om London-klubben vet att de, likt Barcelona, inte direkt är aktören som drar sig för att erbjuda skrattretande lukrativa kontrakt och på så sätt landa precis de värvningar de vill ha. Att spelarens agent, Ivan De La Peña dessutom representerar ett av Chelseas föredragna namn till tränarposten nästa år, Barcelonas förre tränare Luis Enrique, adderar till bilden av att talangen är förlorad.

Och skulle det inte bli Chelsea finns det gott om andra klubbar som är intresserade.

Precis som när en gråtande Lionel Messi håller sin sista presskonferens som Barcelona-spelare den 8 augusti 2021 är Gavi-situationen en sådan som på ett inte så smickrande sätt belyser klubbens ekonomiska situation. Ännu en egenfostrad spelare, en produkt ur den mytomspunna La Masia, ytterligare en viktig del i Barcelonas identitet, kan vara på väg att lämna på grund av att man inte klarar av att hantera sin ekonomi.

Och om Gavi känner sig marginaliserad och bortprioriterad av Barcelona är det svårt att argumentera emot honom. För samtidigt som hans situation är vad den är, rapporteras ytterligare spelare som kan bli svåra att registrera vara på väg in. Ilkay Gündogan kommer allt närmre en flytt till Katalonien, och klubben sägs även jaga en anfallare. Förvisso är det kontraktslösa spelare man kollar på, men att man inte betalar någon övergångssumma betyder inte att de inte kostar klubben någonting.

Messi tvingades lämna Barcelona sommaren 2021. Foto: JOAN MONFORT / AP TT NYHETSBYRÅN

Och på tal om det. Joan Laporta har flera gånger den senaste tiden öppnat för att ta tillbaka Messi, vars kontrakt med PSG går ut om några månader. Å ena sidan en bra idé eftersom han aldrig fick något riktigt avsked i klubben, och eftersom man under nästa säsong kommer att spela på den gamla Olympiastadion uppe på berget Montjuic medan Camp Nou renoveras (hur klubben tror att de smärtfritt ska kunna finansiera det som många spår kommer bli den mest kostsamma arenarenoveringen i europeisk fotbollshistoria får jag återkomma till i en annan artikel). En sista dans med Lionel Messi skulle både vara klädsamt och sannolikt locka publiken att göra resan till den provisoriska hemmastadion vecka ut och vecka in.

Men även om de lyckas lösa de ekonomiska bitarna för att ro återkomsten i hamn, och även om världens bästa fotbollsspelare genom tiderna betyder pengar in till klubben i form av biljett- och tröjförsäljning och möjlighet till mer fördelaktiga sponsoravtal, så löser inte det hela Barcelonas ekonomiska situation. Framför allt förändrar det inte det faktum att man inte lyckats prioritera att behålla en av de främsta talangerna man fått fram sedan just Messi.

Att man för ett år eller två får tillbaka en bit av den själ som gått förlorad kanske inte kan väga upp för att man tappar en bit av den som borde varit kvar i betydligt fler år än så.