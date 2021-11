Beslutet: Värva in Cavani – i januari

Två starter och tre inhopp.

Och så ett mål på det.

Nej, Edinson Cavani har inte haft det lätt i Manchester United under säsongsinledningen. Nu uppger spanska AS att den 34-årige uruguayanen, som förlängde sitt kontrakt så sent som i maj, kan komma att röra på sig redan i januari.

Vart då? Enligt den spanska huvudstadstidningen ska Barça ha bestämt sig för att värva anfallsstjärnan i nästa fönster.

Nyligen stod det klart att klubbens nyförvärv Sergio Agüero blir borta i flera månader på grund av skada och klubben är på det klara med att man måste leta externt för att fylla den luckan.

Cavanis lönesmäll om han lämnar

Det finns dock brasklappar. För det första måste affären godkännas av den nytillträdde tränaren Xavi och dessutom kommer Edinson Cavani tvingas gå ner i lön rätt rejält om han flyttar till Katalonien.

En annan Premier League-anfallare som befinner sig i ungefär samma situation som Cavani – och som pekas ut som en potentiell ersättare till Sergio Agüero – är Arsenals Alexandre Lacazette.

TV: Alla mål från Ligue 1-helgen