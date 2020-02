Trots jättesuccén mot Real Madrid, där han avgjorde med två drömmål, bänkades Alexander Isak i söndagens derby mot Athletic Club.

Efter en mållös första halvlek på Estadio Anoeta steg temperaturen rejält i den 55:e minuten. Då signalerade nämligen tränaren Imanol Alguacil för byte och Willian José ersattes av den formtoppade svensken.

Jublet steg på läktarna och Alexander Isak visade direkt att han är i sitt livs form. Anfallaren skapade två hundraprocentiga målchanser på ett par minuter och var som närmast att göra mål efter att ha lättat bollen över sin försvarare och avslutat med en högervolley.

– Han är fylld av självförtroende. Wow, vilken prestation. Det är en helt annan energi i Real Sociedad nu när Isak kommit in, säger experten Marcelo Fernandez i C More.

Alexander Isak hyllas: ”Fantastiskt”

I den 65:e minuten skulle så hemmalaget ta ledningen.

Alexander Isak visade prov på briljant teknik då han lurade bort sin försvarare och friställde lagkamraten Portu inne i straffområdet.

– Han gör en tvåfotare, det är fantastiskt, säger Fernandez och fortsätter:

– Det går inte att blunda för det inflytande som Isak har på laget.

Kommentatorn Adam Pinthorp:

– Isak gör totalt kaos med Athletic just nu. Vilken impact.

Ett par minuter efter hemmasupportrarnas eufori kom dock kallduschen då gästernas inbytte anfallsstjärna Inaki Williams kunde komma loss och rulla in kvitteringen invid målvakten Alex Remiros högra stolpe.

Med knappt tio minuter kvar kom så 2-1 för Real Sociedad då Alexander Isak vräkte sig fram och tryckte in sin egen retur, hans 14:e mål för Real Sociedad den här säsongen.

Alexander Isaks 14 mål i Real Sociedad La Liga - sju mål (Sex starter, 17 inhopp) ■ Mål mot Espanyol, Celta Vigo, Barcelona, Osasuna, Real Mallorca, Leganés och Athletic Club. Copa del Rey - sju mål (Fyra starter, ett inhopp) ■ Två mål mot Becerill, ett mot Espanyol, två mot Osasuna och två mot Real Madrid. Visa mer Visa mindre

Alexander Isak varnad efter kaosscenerna

I slutminuterna visades Athletic Clubs Iker Muniain ut direkt efter en vansinnestackling på Mikel Oyarzabal.

Efteråt uppstod stökiga scener då flera spelare brakade samman. En av dem: Alexander Isak, som åkte på en varning efter att markerat mot en motståndare.

2-1 stod sig matchen ut och Alexander Isak blev därmed återigen stor matchhjälte för La Real. Isak har nu gjort mål i sex raka matcher för Real Sociedad (åtta stycken) och är lagets klart bäste målskytt den här säsongen.

– Fortsätter han så här kan Janne Andersson omöjligt hålla Isak utanför elvan i EM, säger Fernandez.