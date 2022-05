Efter att ha varit avstängd i senaste matchen med Cadiz var Alexander Isak åter i Real Sociedads startelva.

I mötet med Villarreal bildade svensken anfallspar tillsammans med norrmannen Alexander Sörloth.

Isak målskytt i segern

Hemmalaget tog ledningen strax före halvtidsvila men i inledningen av den andra halvleken höll sig svensken framme. Andoni Gorosabel slog ett inlägg som gick förbi samtliga spelare och hittade Isak som satte bollen i nät vid den bortre stolpen.

– Han dyker upp där han ska vara. Det är ett briljant anfall från Real Sociedad och så skönt för Alexander Isak att få näta igen, säger Daniel Kristiansson i C More.

Målet var Isaks sjätte mål för säsongen och det första sedan den 4 april.

Kort därefter pekade domaren på straffpunkten då Etienne Capoue gick omkull i en duell med Asier Illarramendi. Situationen följdes av protester från Sociedadlägert och följdes av en lång videogranskning.

– Jag kan tycka att det är helt otroligt att det går nästan fem minuter innan vi får reda på om det är straff eller inte, säger Kristiansson.

Till slut begav sig domaren Pablo González Fuertes ut och tittade på situationen och när han återvände in på planen så dömdes straffsparken bort.

Med en dryg kvart kvar av matchen höll sig svensken framme än en gång, denna gång som framspelare. Isak tog sig in i straffområdet och spelade in bollen mot mål. Bollen gick via en Villarreal-spelare upp i luften och Martin Zubimendi höll sig påpassligt framme och skickade in ledningsmålet för Sociedad.

Sociedad vann med 2-1 och ligger fortsatt sexa i La Liga, vilket innebär spel i Europa Leagues gruppspel nästa säsong.