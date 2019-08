Ansu Fat, född i oktober 2002, hade inte gjort en enda minut i Barcelonas B-lag, men fick debutera i A-laget i premiären mot Real Betis.

Nu har 16-åringen visat fotbollsvärlden vem han är.

Barcelonas supertalang byttes in i halvtid borta mot Osasuna, när Barcelona låg under med 0-1, och svarade med att skicka in kvitteringen direkt.

– Helt otroligt. Han tror knappt själv att det är sant, säger kommentatorn Christopher Kviborg i C More.

Ansu Fati Barças yngste målskytt

I och med målet är Fati historisk. Vänsteryttern från Guinea-Bissau är nämligen klubbens yngste målskytt i La Liga någonsin.

Tidigare var det Bojan Krkic som var klubbens yngste målskytt i ligan. Spanjoren var 17 år och 53 dagar gammal då han debuterade borta mot Villarreal 2007 – och satte sitt första seniormål för klubben i den 25:e minuten.

Med en halvtimme kvar fullbordade Arthur vändningen då han placerade in Barcelonas 2-1-mål i bortre hörnet.

Med tio minuter kvar att spela fick Osasuna en drömchans att kvittera efter att Gerard Piqué fått bollen på armen i eget straffområde.

Roberto Torres var sen säkerheten själv från elva meter och rullade in 2-2 invid Marc-Andre Ter Stegens vänstra stolpe.

I slutminuterna fick Barcelona ett jätteläge att återta ledningen efter att Arthur slagit en perfekt passning i djupled. Carles Perez fick öppet läge, men fick aldrig i väg ett avslut och chansen rann ut i sanden.