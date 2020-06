Likt många andra länder i Europa är den spanska fotbollen tillbaka. Och likt många andra länder i Europa är publik inte tillåtna på läktarna.

Men trots det var det en åskådare på plats under matchen mellan Mallorca och Barcelona under lördagskvällen.

En ung man, iklädd Lionel Messis argentinska landslagströjade, stormade mitt under matchen planen på jakt efter just Messi, för att be om en selfie. Men han stoppades innan och leddes av planen, till synes i tårar.

Planstormarens egna ord

På söndagen meddelade ligaorganisationen La Liga att de polisanmält mannen.

”Vi vill å det starkaste fördöma det här beteendet som riskerar andra personers hälsa”, skriver de i ett pressmeddelande.

Planstormaren själv verkar dock inte vara så ledsen. Marca har talat med den unge mannen, som bor på Mallorca och inte vill uppge sitt, efter matchen.

– Jag hoppade över ett två meter högt staket för att komma in. Jag letade efter Messi. Jag sprang mot honom och frågade om jag kunde ta en bild, men på grund av viruset ville han inte ställa upp, säger han.

– Sen togs jag till polisen. Jag berättade vad jag hette och vad mina föräldrar hette. Jag kommer att få böter.

Men ångrar sig, det gör han inte.

– Jag ångrar ingenting, jag fick 200 nya följare på Twitter.