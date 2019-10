De är uppdelade i fyra lag, det är spel mot småmål på planen som är så perfekt preparerad att det nästan ser ut som att gräset inte är äkta.

I laget med illgula västar spelar Chelseas nya lagkapten, en svensk 26-åring.

Magdalena Eriksson manar på sitt gäng, skriker om en passning, applåderar en lagkamrat efter ett mål.

När hon några timmar senare sitter i klubbhuset pratar hon med betydligt lägre röst, nästan lite försiktigt och blygt.

– Jag blev förvånad när jag fick frågan, nästan lite chockad. Men är så klart otroligt glad och hedrad.

När dåvarande lagkaptenen Karen Carney slutade efter VM valde tränaren Emma Hayes vänsterbacken ”Magda” som ny lagkapten.

– Jag trodde nog att det skulle bli Millie Bright, hon var vice kapten förra säsongen. Men det blev jag, och Millie fortsätter som vice. Men vi delar mycket på ansvaret.

Det har gått två år sedan Magdalena Eriksson lämnade Linköping och skrev på kontraktet med Londonklubben Chelsea.

– Jag ska inte säga att det var en chansning, men den engelska ligan hade inte riktigt tagit det stor klivet då. Men det var grejer på gång och nu har det hänt.

– Förra året bestämdes att lag i ligan skulle vara professionella. Och nu är alla spelare i alla lag heltidsavlönade, de kan fokusera helt på fotbollen och kvaliteten på ligan har höjts.

Magdalena Eriksson menar att klubbytet var nödvändigt för henne rent personligen.

– Jag behövde en utmaning. Jag kände att jag var i det stadiet i Linköping att saker och ting började ske per automatik och då vet man att man kan stagnera i sin utveckling och då kände jag att det var perfekt tajming.

”Var något helt annat”

Chelseas träningsanläggning i Cobham, sydväst om London, är enorm. Vid infarten finns en stor guldaktig skylt med ett tydligt budskap: ”Players will not stop for autographs”. Här får inga fans vistas eller förbipasserande bilar stanna för att få en skymt av någon stjärna eller jaga autografer.

Magdalena Eriksson minns första gången hon kom till anläggningen.

– Det var mäktigt. Jag kom från Linköping då och vi hade bra förutsättningar där, men det här var något helt annat.

Efter den långa allén in till Cobham Training Ground, bakom säkerhetsgrindarna och vakthuset ligger först herrarnas stora klubbhus och flera träningsplaner bredvid varandra.

Efter det akademin, med ytterligare ett gigantiskt klubbhus och planer.

Sedan, allra längst in på anläggningen, det är där Chelseas damer håller till. Klubbhuset är betydligt mindre, och de har bara en plan.

– Men det är ändå fantastiska förutsättningar. Vi har vår egen byggnad, en plan i perfekt skick som bara är vår och som vi kan träna på varje dag. Och snart ska vi få en till. I Linköping delade vi ju plan med andra, så bara det är en stor skillnad.

– Här får man verkligen chansen att vara fotbollsproffs till hundra procent 24 timmar om dygnet. Behöver jag en behandling efter en träning, som i dag, då finns alltid den möjligheten. Det är sådana saker som gör att man har möjlighet att bli den bästa fotbollsspelare man kan vara. Och det är sådana situationer man vill vara i.

– Det är dit jag har velat i hela min karriär.

Vilken kontakt har ni med herrlaget?

– Egentligen ingen alls. Även om vi tränar på samma anläggning är det fortfarande väldigt uppdelat. Klubben vill ha det så. Enda gången man kommer i kontakt med herrsidan är när man är skadad, då har man tillgång till alla deras faciliteter.

”Det var omtumlande”

Steve Bond är pressansvarig för Chelseas damlag och står vid sidan om planen när laget kör sin förmiddagsträning.

– Hon var en ledare direkt när hon kom hit. Redan från första dagen.

Han tittar bort mot Magdalena Erikssons håll.

Själv kände hon inte samma sak.

– Nej, tvärtom. Det var ganska omtumlande, och jag kände mig som en riktig färsking. Men nu har jag vuxit in i allt, och känner mig som en ledare. Eller, jag tror att det handlar om ett sätt man har.

Magdalena Eriksson, Caroline Seger och Nathalie Björn jublar efter att Sverige tagit brons i VM. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

VM i Frankrike i somras slutade med brons för det svenska landslaget där Magdalena Eriksson var en kugge i det blågula försvaret.

– Gud hände det ens?

Hon skrattar åt minnet som hon menar till en början var svårt att förstå.

– När jag kom hem från Frankrike var så trött att jag inte tänkte på VM på två veckor, och det kändes knappt som det hade hänt. Det var egentligen på första landslagssamlingen, när man träffade alla i laget igen, som man förstod att det var på riktigt. Man kunde dela alla minnen.

– Det var en otrolig upplevelse på många sätt.

Magdalena Eriksson tystnar en stund.

– Men det kommer också alltid svida, var det någon gång vi skulle ta oss till en VM-final så var det då. Jag tycker inte att vi levererade i semifinalen, vi borde ha vunnit den matchen och tagit oss till final.

”Vi stod för oss själva”

Om Magdalena Eriksson befäste sin plats som startspelare i landslaget under VM så fick hon även ett genomslag utanför planen.

Och det på ett oväntat sätt.

När Sverige hade besegrat Kanada i åttondelsfinalen gick Magda fram till sin flickvän, den danska fotbollsstjärnan Pernille Harder, 26, som stod i publiken iförd svensk landslagströja.

De båda kysstes, en fotograf tog en bild och sedan hände något som ingen av dem hade kunnat föreställa sig.

Magdalena Eriksson kysser sin flickvän Pernille Harder efter att Sverige besegrat Kanada i åttondelsfinalen av VM. Foto: BILDBYRÅN

– På två dagar hade jag fått över 20 000 nya följare på Instagram. Den där bilden hade blivit viral och spridits över hela världen. Vi tyckte att vi stod lite för oss själva och märkte inte ens att bilden togs.

Varför tror du att det blev så stort med bilden?

– Jag vet inte riktigt, men det är klart att det är speciellt. Pernille är en välkänd fotbollsspelare, och jag är det också. Sedan var det ju det där med att hon, som dansk landslagsspelare, hade Sverige-tröja mitt under VM, det gjorde det än mer speciellt.

– Det var ju inte så att vi hade varit ett hemligt par innan, men det kanske inte är några som blivit fångade på bild på det sättet tidigare. Men det kändes ändå som att det spreds som en positiv sak. Att det är mer accepterat att vara öppet homosexuell.

Känner du att du är en förebild i gayvärlden?

– Absolut, efter det här med bilden gör jag det, innan gjorde jag det inte på samma sätt. Jag hade förstått att jag och Pernille är välkända, men jag förstod inte hur stor påverkan vi hade förrän efter den där bilden. Och efter allt alla skrev till oss.

Vad skrev de?

– Massa fint, vilket kändes helt fantastiskt. Det kunde lika gärna ha varit mest negativa kommentarer, och det fanns säkert sådant också, jag har inte sökt efter det. Men det som kom rakt till oss, det var positiva saker.

– Och det tycker jag är ganska imponerande med tanke på hur mycket skit det har förekommit tidigare.

Magdalena Eriksson och Pernille Harder blev ett par under tiden då de båda spelade i Linköping. Nu har de varit tillsammans i fem år.

– Vi har varit väldigt öppna hela tiden. Det har aldrig varit några konstigheter. Vi har försökt att visa att det här inte är något konstigt, det är fullt normalt. Vi är bara två personer som är kära i varandra.

Att hon växte upp i Stockholm och i en accepterande miljö, det menar Magdalena Eriksson gjorde det lättare att komma ut.

– Jag kom ut ganska tidigt. Visst, när jag berättade för kompisar första gången grät jag. Det var jobbigt, men sedan har det gått väldigt lätt.

”Drömmen vore samma liga”

Danmark kvalificerade sig aldrig till sommarens VM-slutspel men Pernille Harder var ändå på plats i Frankrike hela mästerskapet, och det för att följa sin flickvän.

– Jag är oerhört tacksam för det, och det gjorde att jag kunde koppla av på ett annat sätt mellan matcherna när vi sågs.

VM-månaden i Frankrike var också speciell på ett annat sätt.

– Det är nog den längsta sammanhängande perioden som vi har setts på väldigt länge.

Anledningen är enkel, Pernille Harder spelar i tyska Wolfsburg, Magdalena Eriksson i Chelsea.

– Vi fick två lediga dagar ihop nu efter min match i söndags. Så då tog jag ett flyg måndag morgon och kom tillbaka på tisdagskvällen. Under säsongen blir det sådana 36-timmarsbesök. Det är så vi får lösa det, och det är alltid väldigt mycket sista minuten. Och ibland kanske bara att man ses en kväll.

– Det blir mycket pussel. Men det betyder så mycket att ses även om det bara blir i tolv timmar. Vi pratade om det häromdagen dock, att under de fem åren vi har varit ihop så har vi haft ett långdistansförhållande i två och ett halvt år, snart tre. Och det är klart att det är tufft, drömmen vore att spela i samma liga någon gång.

Magdalena Eriksson värvades av Chelsea för två år sedan, hennes kontrakt löper till sommaren 2021. Foto: JED LEICESTER/BPI/SHUTTERSTOCK / JED LEICESTER/BPI/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

För ett år sedan förlängde Magdalena Eriksson sitt kontrakt med Chelsea till 2021. Men efter VM i somras kom också ett erbjudande från annat håll, den franska toppklubben Lyon hörde av sig.

– Det kändes lite sjukt faktiskt, och jättekul att de hörde av sig. Men att gå dit nu, det hade blivit ett alldeles för spontant beslut för att vara jag. Och jag trivs väldigt bra här och det händer mycket i Chelsea hela tiden.

Hammarby första klubben Namn: Magdalena Eriksson. Ålder: 26 år. Bor: Kingston, London. Familj: Mamma, pappa, syster. Flickvännen Pernille Harder. Klubb: Chelsea. Tidigare klubbar: Hammarby, Djurgården, Linköping. A-landskamper: 56/5. Visa mer Visa mindre

Har du en bra lön i Chelsea?

– Absolut mycket bättre än när jag spelade i Sverige. Jag tjänar så att jag kan lägga undan och spara, men jag måste fortfarande tänka på vad jag gör. Jag är inte i den situationen att jag kan leva i något överflöd och samtidigt lägga undan pengar.

– Det var inte så att jag klev in och köpte en Range Rover när jag kom hit, jag köpte den billigaste bilen jag kunde hitta.

– Men jag har det absolut bra och känner mig privilegierad.

Hon återkommer ofta till kärleken till fotbollen, att allt har gått väldigt fort. Från Hammarby till Djurgården och vidare till Linköping. Och nu Chelsea och ett nybärgat VM-brons.

– Det är svårt att förstå att allt det här händer när man är mitt i det.

– Allt från VM-brons till personliga framgångar, men för mig tror jag verkligen att det har varit hårt jobb som gör att jag är där jag är, tålamod lönar sig.

– Fotboll är det roligaste jag vet, det har jag alltid tyckt. Som liten hade jag en hund som hette ”Freddie” efter Fredrik Ljungberg. Och två marsvin som hette Figo och Zidane.

– Det säger väl en del.

