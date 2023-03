Runt om i världen pumpar kapitalstarka aktörer in stora summor i fotbollsklubbar. Samma sak händer i Sverige.

I division 6.

I division 4 – Skara FC

I division 2.

I Ettan – IF Karlstad Fotboll, IFK Stocksund

Och i superettan.

Följ med SportExpressen på en resa bland excentriska miljonärer, hisnande ambitioner och närmast otänkbara värvningar.

****

Det första området som Emil Andersson Jansson pekar ut är en stor gräsplätt. Den har gulnat av vinterns kyla och innehåller enbart två kala träd, en slängd gammal cykel och en oklar stålkonstruktion som håller på att monteras ner.

Där ska en ny multihall byggas. 7 000 kvadratmeter stor, två våningar hög. Under dess tak ska det rymmas en handbollshall med 2 300 läktarplatser, en pingishall med 20 stående bord, fyra bowlingbanor, två padelbanor och åtta boulebanor. Även gym, kampsportsyta, restauranger och kontor.

Till multihallen är förhoppningen att flera av vårt lands elitidrottare och landslag ska komma för läger och tävlingar. Det finns även drömmar om att allsvenskt handbollslag ska flytta in samt att en deltävling av Melodifestivalen ska arrangeras.

Det andra området som Emil Andersson Jansson visar ligger inte långt därifrån. Bara en väg skiljer dem åt. I det området finns enbart skog. Mest gran. Tätt sammanväxt. Där ska en ny arena med plats för 2 500 åskådare slås upp.

Dit är det tänkt att folk ska vallfärda för att bevittna friidrottstävlingar och för att se det lokala fotbollslaget Kosta IF spela match. I dag ligger de i division 6, om några år ska de tillhöra Ettan. Därefter kanske ta sats mot allsvenskan.

Emil Andersson Jansson tittar ut mot de båda områdena och ler.

– När folk hörde att det skulle byggas en outlet och ett lyxhotell här så skrattade de åt det. Nu undrar folk vad vi ska göra härnäst.

På den här platsen i den småländska orten Kosta ska en ny multihall byggas. Och lite längre bort, där de höga granarna syns, ska en ny friidrotts- och fotbollsarena slås upp. Foto: SUVAD MRKONJIC

Multiarenan ska bli 7 000 kvadratmeter stor och två våningar hög. Ytor planeras för alltifrån handboll och pingis till bowling, padel och kampsport. Foto: Destination Kosta / Destination Kosta

FAKTA: KOSTA IF Grundat: 1912 Division: Division 6 Växjö Målsättning: Vinna fem raka divisioner och därmed spela i Ettan 2028. Nyckelpersoner: Emil Andersson Jansson (ordförande), Torsten Jansson (sponsor), Denis Velić (huvudtränare), Stefan Karlsson (spelare) Visa mer

****

”Du kommer till en rondell i Lessebo. Sedan åker du rakt ut i skogen”.

Det är så jag har fått det förklarat för mig. Och det visar sig stämma. Vägen mot Kosta är spikrak och omgärdad av träd. Det känns som att man är på väg mitt ut i ingenstans.

”Och när du väl kommer fram så finns där inte så mycket”.

Sant, det också. Till en början. De första delarna av Kosta ger sken av en typisk svensk ort av storleken under tusen invånare. Ett nedgånget Folkets hus, kombinerat med ett bibliotek. Därefter en ensam mataffär, en mindre skola och, så klart, en pizzeria.

Desto längre in man tar sig förstår man dock att Kosta är allt annat än typiskt. Här pågår saker som är unika.

Första gången Torsten Jansson kom till den lilla orten var för nästan 20 år sedan. Hans företag New Wave Group AB, som sysslar med försäljning av kläder, skor, accessoarer och presentartiklar, hade blivit distributör för ortens glaskoncern –Orrefors Kosta Boda AB. Ända sedan grundandet 1742 har det varit Kostas självklara centrum. Och det som har gjort den lilla orten känd.

Från ett företag i Kina mottog Torsten Jansson och New Wave Group AB en jätteorder på glaslyktor. Orrefors Kosta Boda AB sa att de kunna leverera, men höll inte sitt ord. Det kom aldrig några glaslyktor. Kunden blev rasande. Torsten Jansson reste till Kosta för att att kräva kompensation.

– Det jag såg då var ett företag som var helt nedslaget i skorna. Jag vet inte hur länge det hade gått med förlust, men det var löjligt länge. Då tänkte jag: ”Det här måste vara ganska lätt att göra lönsamt”.

Så Torsten Jansson köpte upp Orrefors Kosta Boda AB.

– Innan dess visste jag inget om Kosta. Eller om glas. Allt var en ren slump egentligen.

Till en början lyckades Torsten Jansson vända de negativa siffrorna. Sedan slog finanskrisen i USA till. För att undvika konkurs insåg Jansson att han skulle behöva stänga två av koncernens glasbruk. Sommaren 2013 förlorade över 150 personer sina jobb.

– Det var väldigt upprört och det kan jag förstå, säger Jansson.

– Jag tänkte: ”Jag har två val: Antingen åker jag ner, berättar och ser folk i ögonen eller så sätter jag mig i Stockholm eller Göteborg och ber någon annan göra alltihop. Men då kan jag aldrig visa mig där igen”.

Torsten Jansson valde det förstnämnda. Han åkte till Kosta – och blev kvar. 2023 pratar han om den lilla orten som sitt hem. Det är här han, och familjen, har slagit ner sina bopålar.

Inte nog med det: Under de senaste tio åren har Torsten Jansson förändrat hela Kosta. När du når de andra delarna av orten finner du ett glashotell, ett ölbryggeri och en outlet med 15 butiker. Du hör också att det har öppnats en safaripark, en fisk- och delikatessbutik, Sveriges näst största jakt- och fiskebutik, en minigolfbana samt en massa ställplatser för husbilar.

Kosta har blivit ett turistmål, över en miljon människor tar sig dit varje år. I och med det är ingen arg på Torsten Jansson längre. Tvärtom. 60-åringen lovordas ofta för allt det han har gjort för den lilla orten. Han har till och med fått smeknamnet ”Kungen av Kosta”.

– Jag är från Lessebo från början. Det man hörde innan Torsten kom var att det var en missar här egentligen. Det är fantastiskt att det har kunnat bli förbytt på tio år, säger Emil Andersson Jansson.

Torsten Jansson är dock inte färdig än. Långtifrån.

Covid 19-pandemin spelade en viss roll i det: ”Jag tror aldrig att jag har varit så mycket på en och samma plats under de två åren”, säger Torsten Jansson som innan pandemin hade över 200 resdagar per år. Foto: SUVAD MRKONJIC

REPORTERN Filip Elg, reporter på Smålandsposten: ”Det är rätt tidigt i processen. Man har inte fått se så mycket, mest höra saker. Jag fick nys om hela idrottssatsningen i september/oktober förra året. Det tisslades och tasslades. Jag pratade med Torsten (Jansson) och tycker att det är väldigt intressant. Det som han, och Emil Andersson Jansson, menar är att det inte bara handlar om något flashigt, om att sätta Kosta på kartan. I grunden handlar det om att få ungdomarna i trakten att satsa på idrotten och om att skapa förebilder. Det skiljer sig lite från andra satsningar. Det här känns långsiktigt. Inte som något som riskerar att bli ett luftslott. De flesta verkar också tycka att det är positivt att det händer något. Det har saknats lite seriösa satsningar på fotbollssidan”. Visa mer

****

Klockan börjar närma sig lunchtid. Emil Andersson Jansson visar vägen in till Kosta Outlet. Raggmunk med fläsk står på menyn. Även massipantåta eftersom det är fössta tossdan i mass.

Emil Andersson Jansson är destinationschef på Destination Kosta. Dessutom ordförande i ortens fotbollsklubb, Kosta IF. I fjol slutade de näst sist i division 6. De vann bara en av 18 matcher och snittade mindre än ett gjort mål per match.

Trots det tänker de vinna serien i år. Och inte bara det, efter division 6 tänker de även vinna division 5, division 4, division 3 och division 2. Det ska ske utan något uppstannande. Målet är därför att spela i Ettan 2028.

– Hur det ska gå till? Det är bara att följa och se, säger Emil Andersson Jansson och slår sig ned vid ett av lunchborden.

Denis Velić ansluter. Han, som tidigare har varit både spelare och tränare i superettan-klubben Östers IF, har rekryterats som ny huvudtränare.

Vad fick dig att hoppa på det här projektet?

– Det var han där.

Velić pekar på Emil Andersson Jansson.

– Vi har känt varandra länge och har en nära relation även privat. Senast i går var han hemma hos oss.

Emil Andersson Jansson replikerar snabbt.

– Men det får du inte skriva någonstans. Min fru vet inte om att jag var där.

Velic:

– Vi alltid skojat om att det vore kul göra något tillsammans någon gång. När det här kom upp snackade vi lite löst om det. Och när jag förstod att de var seriösa började vi snacka ännu mer.

Går det att vinna fem raka serier?

– Går, går det. Det var ett lag förra året som gick upp i division 1, Ariana från Malmö. De har vunnit serien sju år i rad. Dalkurd har gjort en liknade resa och jag var med Syrianska när vi gick från mittengäng i Ettan till att ta oss upp till allsvenskan.

Förutom huvudtränaren Denis Velić har flera tunga spelarnamn hämtats in till Kosta IF. Stefan Karlsson, 34, inte minst. Han gjorde fem allsvenska säsonger under sin elitkarriär, bland annat för Östers IF och Djurgårdens IF. Även Darmin Sobo, 30. En målvakt som har superettan-matcher på sitt cv. Bland grannklubbarna har det börjat snackas om ”Real Kosta”.

– Jag har fått lite sms … Det är klart att vi har en viss ersättning till vissa spelare, men det är inte alls på de nivåerna som folk pratar om i bygden, säger Velić.

– Det täcker knappt bensinkostnaden, förtydligar Andersson Jansson.

Vad tror de att ni betalar?

– Det är summor som är orimliga. Jag fick till mig att jag tjänar 500 000 om året här ute. För två träningar i veckan.

Vissa klubbar i närområdet har dessutom varit rädda för att möta Kosta IF under försäsongen. De vill inte bli överkörda.

– Första matchen spelade vi 70 minuter och vann med 4–0. Det var mot ett lag som är en division högre upp. Nu i tisdags vann vi med 7–1. Också det mot ett lag som är en division högre upp.

Velić:

– Jag blev chockad. I Öster satt man liksom och ringde ”Granen” (Andreas Granqvist, sportchef i Helsingborgs IF) för att boka träningsmatcher. Det var aldrig någon som sa: ”Vi vill inte möta er, ni är för bra”. Nu ringde jag till en klubb, jag ska inte säga vilken, som sa: ”Nej, för helvete! Ni ska fan inte möta oss, vi är fan odugliga!”. ”Jaha, vi vill bara ha en träningsmatch …”.

Emil Andersson Jansson är, bland mycket, destinationschef på Destination Kosta och ordförande i Kosta IF. Han är dessutom svärson till Torsten Jansson. Foto: SUVAD MRKONJIC

Denis Velić senaste tränaruppdrag var i superettan-klubben Östers IF. Efter ett hetsigt derby mot Jönköpings Södra IF 2020 kritiserades han av Andreas Brännström, då tränare i J-Södra. ”Han beter sig sämst i svensk elitfotboll, han har blivit ett skämt”, sa Brännström. ”Det får han tycka. Det sårar mig inte jättemycket. Jag ringde dagen efter, men han svarade inte”, minns Velić. Foto: SUVAD MRKONJIC

LAGKAPTENEN Armin Muratovic, lagkapten i Kosta IF: ”Jag tycker att det är hur kul som helst. Jag fick höra det här av en vän till mig. Han sa: ”Kosta ska satsa. Denis (Velić), Stefan (Karlsson) och Emil (Andersson Jansson) ska dit”. Jag tyckte att det lät så konstigt, att de inte rimmade alls. Men när jag hörde mer om det tänkte jag: ”Shit vad kul att vara med på det”. Då hade jag inte ens fått samtalet från Denis. När han sedan ringde föll jag för idén direkt. Att vara med i startgroparna för något som förhoppningsvis kommer bli ganska stort om fem, tio år”. Visa mer

****

När Torsten Jansson började etablera sig och New Wave Group AB i Kosta noterade han två saker. Ett: Det fanns mycket sociala problem. ”Inbrott och skit”, som han benämner det. Två: Ungdomarna hade inget att göra. Något mer än en ungdomsgård som var öppen en timme en gång i veckan fanns egentligen inte.

Därför började Torsten Jansson, förutom att bygga en safaripark, ett glashotell och flera ställplatser, även satsa på idrotten. Pingisen först, det är där Jansson har sin egen idrottsliga bakgrund. Kampsporten därefter.

– Min yngsta son var intresserad.

Och så till sist: Fotbollen, Kosta IF.

– Det är till stor del sociala projekt, säger han.

Där finns dock en elittouch. Pingslagen, både på herr- och damsidan, ska till högstaligan och till Champions League. Fotbollsklubben alltså till Ettan.

Hur ser planen ut för att lyckas med det?

– Vinna varje år!

Torsten Jansson skrattar till där han sitter inne i sitt kontor. Det ligger vägg i vägg med den mäktiga röda villan som han och familjen bor i. Sedan blir han mer allvarlig.

– Många har ett stort engagemang här. Samtidigt är jag beredd att satsa väldigt mycket, plus att vi har ett bra kontaktnät.

Engagemang, pengar och kontakter, alltså. De två sistnämnda nyckelorden är enklast att konkretisera.

Pengarna först. De finns det gott om. I fjol omsatte Torsten Janssons företag New Wave Group AB, som han en gång grundade i sina föräldrar källare genom att trycka T-tröjor åt företag, drygt 8,8 miljarder kronor. Bolaget är börsnoterat och finns med på large cap, listan som samlar de företag som har ett börsvärde på över en miljard euro.

– Men än så länge är det bara jag privat som sponsrar allt det här, förklarar Torsten Jansson.

Det handlar stora summor. Multihallen beräknas kosta 120-130 miljoner kronor. Utöver det tror Jansson att han kommer behöva lägga ungefär fyra miljoner kronor per år för att satsningen på pingisen, kampsporten och fotbollen ska bära sig.

– Jag gör det för bygden och för ungdomarna. Sedan hoppas jag så klart att jag får igen något av det på ett ökat besöksantal i Kosta. Högre beläggning på hotellen och så där.

Är tanken att ni ska lägga alla fotbollspengar på att plocka in tunga namn som Denis Velić och Stefan Karlsson?

– Nej. Vi vill bygga det här från grunden. Precis som i pingisen är en ungdomssatsning i gång.

18 killar deltog på den senaste träningen.

Kontakterna sedan. Ett av varumärkena som tillhör New Wave Group AB är Craft. De tillverkar sportkläder och sponsrar flera svenska landslag. Skid-, handbolls- och volleybollandslagen till exempel. Torsten Jansson hoppas att de ska komma till Kosta för läger, tävlingar och matcher när den nya multihallen är klar.

Diskuterar samarbete med Hammarby IF

Craft jobbar även med tre allsvenska fotbollsklubbar. Varbergs Bois, IFK Göteborg och Hammarby IF. Med ”Bajen” diskuterar Kosta IF ett samarbete.

– Jesper (Jansson, sportchef) pratade jag med senast i går, säger Torsten Jansson.

– Och de har varit på träningsläger här nere de senaste åren.

Hur tänker du att samarbetet ska se ut?

– Drömmen är, när vi har kommit upp ett par divisioner, att spelarna som är unga och som precis ligger på gränsen till att vara med i deras elitsatsning ska kunna komma hit.

Kosta IF skulle därmed fungera som en farmarklubb. Lite som Hammarby Talangfotbollsförening gör i dag.

– Ja, men inte i konkurrens med dem, förtydligar Torsten Jansson.

Vad tänker Hammarby IF om det här?

– De gillar det. Jesper (Jansson) är ju från Småland, Braås.

Emil Andersson Jansson flikar in.

– Det är tre mil över skogen ungefär.

Om ni ska sammanfatta, hur tror ni att Kosta ser ut om fem till tio år?

Torsten Jansson svarar:

– Jag tror att det kommer vara en centralort när det kommer till idrott. I alla fall för södra Sverige. Det är jag ganska övertygad om.

Kanske kommer den centralorten även ha ett handbollslag på elitnivå? Det har cirkulerat uppgifter om att Amo Handboll, hemmahörande i handbollsligan och i orten Alstermo några mil bort, ska flytta till Kosta.

– Blir det ingen hall där, vilket det inte verkar bli, kan det finnas stora möjligheter att de kommer hit.

Torsten Jansson hoppas. Emil Andersson Jansson avslöjar att även Melodifestivalen kan komma att inta den nya multihallen. En ansökan om att få arrangera en av deltävlingarna 2025 har skickats in.

– Om man pratar i de här termerna så är det ett långskott, säger han.

– Vi har inte fått svar än.

Ett idrotts- och underhållningscentrum mitt ute i de småländska skogarna. Det känns ändå … galet.

– Det är så galet att det fungerar, tror jag.

Torsten Jansson skrattar till igen.

– Jag gillar att starta nya saker. Jag är rastlös. Jag gillar att göra sådant som många säger: ”Det går inte”. Då blir jag ännu mer taggad.

Du ser ingen risk i att det här inte går?

– Nej.

Varför inte?

– Det är bara att lösa de problemen som uppstår längs vägen. Nej, vi ska dit.

Unikt och spektakulärt. När Torsten Jansson överväger att starta upp en ny verksamhet i Kosta är det boxar som måste tickas i. ”Det gäller att hitta grejer som inte finns någon annanstans”, säger han. ”Du måste göra saker som är spektakulära för att folk ska komma hit. Hotellet är det enda i sitt slag med allt glas till exempel”. Foto: SUVAD MRKONJIC I Torsten Janssons kontor hänger en tavla på Hammarby IF-legendaren Kennedy Bakircioglu. ”Det var en rolig grej. Det var ju en match där han gjorde mål och någon kastade in ett ölglas som han fångade och drack upp. Eftersom vi gör all merchandise för Hammarby hade vi veckan efter ute Orrefors ölglas Kennedy edition. Vi sålde ölglas för nästan två miljoner”. Foto: SUVAD MRKONJIC På tal om Kennedy Bakircioglu så skickade han en videohälsning till Hammarby IF-supportern Robin ”Ramba” Johansson efter att han hade skrivit på för Kosta IF: ”Kennedy här. Kul att du valde Kosta. Du kommer säkert uträtta underverk, det är jag säker på. Stort lycka till. Kört hårt så ses vi på Söder. Forza Bajen, Forza Kosta”. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

SPORTCHEFEN Jesper Jansson, sportchef i Hammarby IF: ”Det är en viktigt samarbetspartner, Torsten (Jansson) och Craft framför allt. Och det är alltid spännande med projekt och ambitioner. Torsten (Jansson) är en fantastisk entreprenör och vi tittar väl lite, men det är inget som har startats i gång än. Men kan vi bidra och kan man hitta synergier kan det vara väldigt spännande. Får de till det med alla faciliteter är det en grej. Sedan tror jag att det är en miljö i de mörka skogarna som fostrar rätt så bra människor, tror jag”. Visa mer

****

Multihallen ska börja byggas den 1 april. Arenan förhoppningsvis inom ett år. Fram tills att den blir klar håller Kosta IF till på Ekevallen.

Idrottsplatsen ligger granne med ortens återvinningsstation. Vid sidan om klubbhuset syns en container, en utslängd spis och en sliten gräsklippare.

– Det är den jag sköter sen. Det står i det finstilta i kontraktet. Två gånger i veckan ska planen klippas, säger Denis Velić.

Kommer vi in i klubbhuset?

– Jag tror att det ska finnas en nyckel under en matta …

Emil Andersson Jansson försvinner i väg en stund.

– Här!

Upp för gången där stenplattorna precis har tagits bort. Öppna dörren. Det som väntar innanför är något som en mäklare skulle beskriva som ett renoveringsobjekt.

– Äh, lite färg på väggarna här … Och jag har beställt nya fönsterrutor, säger Emil Andersson Jansson.

Denis Velić pekar på FC Barcelona-tröjorna som hänger på den ena väggen.

– Det är sambafotboll vi ska lira i år!

Förhoppningsvis redan från start. Den 18 april är det dags för seriepremiär mot rivalen Åryds IK. Matchen har redan börjat snackas upp. I Åryds IK finns nämligen några av de som gillar att använda begreppet ”Real Kosta”.

– Det kommer vara mellan 300 och 500 personer här, säger Denis Velić.

Sedan ska det rulla på. Mot fem raka seriesegrar, mot Ettan.

Därefter? Kanske ännu längre. Innan Torsten Jansson tar farväl och när vi lämnar hans kontor slår han fast:

– Det riktigt roliga vore om man kunde flytta fram målet med fotbollen ytterligare någon division.

Kosta IF till allsvenskan?

Torsten Jansson funderar på frågan. Sedan börjar han plötsligt debattera med sig själv.

– Vi får ta oss dit vi kan för egen maskin och egna pengar först.

– Fast det blir kul med derbyna, Kosta mot Öster.

– Nej, en sak i taget.

Emil Andersson Jansson bröt in.

– Du har ju redan flyttat fram målet en gång i dag.

Innan den här torsdagen, innan jag kom på besök till Kosta, var det uppsatta målet tydligen division 2.

Emil Andersson Jansson skakar på huvudet.

– Två träningsmatcher var allt som krävdes för att han skulle känna: ”Nu kör vi!”.

Ekevallen, Kosta IF:s hemmaplan fram tills dess att den nya fotbollsarenan är färdigbyggd. Foto: SUVAD MRKONJIC När Emil Andersson Jansson och Denis Velić kliver ut på gräset undrar den sistnämnde om målen verkligen står på rätt plats? Planen ser stor ut … Foto: SUVAD MRKONJIC Sedan Kosta IF:s nysatsning tog fart har mängder av tidigare eldsjälar börjat engagera sig i klubben igen. Bland annat har de lyft upp alla stenplattor utanför klubblokalen för att göra det fint. Foto: SUVAD MRKONJIC Inne i Kosta IF:s klubblokal finns allt möjligt spännande. Som en bingomaskin. Enligt Denis Velić ska Emil Andersson Jansson ansvara för den under säsongen. Perfekt pausunderhållning. Foto: SUVAD MRKONJIC Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge