IK Sirius var illa ute efter den första halvleken i den allsvenska premiären hemma mot Sundsvall. Gästernas lagkapten Pontus Engblom hade gett bortalaget ledningen med en fin nick i den 23:e minuten och Sundsvall gick in i paus med ledning. I den andra halvleken kom Sirius dock ut med ny glöd och det krävdes bara åtta minuter innan kvitteringen kom genom Aron Bjarnasson.

Hemmalaget fortsatte att ånga på och skapa chanser. Tränaren Daniel Bäckström valde att använda sig flitigt av sin bänk och slängde bland annat in Patrik Karlsson Lagemyr och Kevin Wright. Det sistnämnda bytet skulle visa sig bli ett genidrag. I den 85:e minuten fick Wright yta på högerkanten och skickade in ett svepande inlägg med sin vänsterfot. Bollen seglade över försvaret och hittade en fristående Christian Kouakou på bortre stolpen. Väl där gjorde Siriusanfallaren inget misstag då han lyckades styra in bollen förbi Andreas Andersson.

– Det var en väldigt tajt första match, båda lagen vill känna lite på varandra och släpper inte till mycket ytor. Efter deras mål som var lite oturligt jobbar vi oss in i matchen på ett bra sätt. Men vi lyckas vända och vinna vilket var oerhört skönt. Jag är bara glad över de här tre poängen, säger Kouakou.

Det var över 5000 biljetter sålda till premiären på Studenternas IP och stämningen var stundtals elektrisk. Christian Kouakou säger efter matchen att inramningen var fantastisk.

– Publiken gav oss verkligen en extra boost i dag. Det är kul att ha så mycket folk, vänner och familj på plats. Det gör att man kan hitta den där lilla extra energin. Vi uppskattar det väldigt mycket där ute på planen.

Du bjöd även på ett läckert målfirande när du drog på dig ett par solglasögon, vad kan du säga om det?

– Jag fick äntligen möjligheten att göra det nu, det blev aldrig något tillfälle förra säsongen. Det var en rolig känsla och jag hoppas att det blev några bra bilder, säger han och skrattar högt.

Sundsvalls lagkapten Pontus Engblom. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Bengal kastades in på planen

Gästernas ledningsmål i den första halvleken kom via Pontus Engbloms panna efter ett fint inlägg av Pontus Silfwer. Sundsvalls kapten var väldigt besviken efter matchen att laget inte åker hem med några poäng i bagaget.

– Vi släpper till alldeles för billiga chanser vilket bjuder in dem i matchen, det är något vi måste jobba på. Men sett över 90 minuter tycker jag att vi gör en bra bortamatch och det är en stor besvikelse att vi inte får med oss något härifrån, speciellt när avgörandet kommer så sent, säger Engblom efter matchen.

I början på den andra halvleken fick publiken på Studenternas bevittna tråkiga scener. En bengal kastades in från bortasektionen och såg ut att vara riktad mot Sirius målvakt Tommi Vaiho. Domaren bröt matchen tillfälligt och lagkaptenen Engblom fick gå fram och säga till bortafansen.

– Det är inte bra alls den situationen. Jag har aldrig sett något liknande beteende från Gif-fansen tidigare och jag blev väldigt chockad. Jag vet inte om det var en person eller flera och det är naturligtvis inte acceptabelt.

Vad gick du fram och sa till fansen?

– Jag gick bara fram och kollade om det var några oroligheter. Som sagt jag har aldrig sett något liknande från våra fans innan och det är naturligtvis inte bra.

– Sen vill jag säga att det stödet dom gav oss idag var helt otroligt, det betyder väldigt mycket för oss. Det är bara den situationen där som är tråkig.

För Sirius väntar nu en resa till Värnamo i nästa omgång den 11 april. Sundsvall tar emot Hammarby på hemmaplan den 9 april.