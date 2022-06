Aurelién Tchouameni har under juni månad varit ordinarie i Nations League för Frankrike och 22-åringen har imponerat under de senaste två säsongerna i AS Monaco. Den nyligen avslutade säsongen resulterade i tre mål och två assist på 35 ligaframträdanden.



Innan dess spenderade han sina uppväxtsår i Girondons de Bordeaux, som ryktas få en del av övergångssumman.

Get French Football News rapporterar att den nyligen nedflyttade klubben kan få minst sex miljoner euro. Transfergurun Fabrizio Romano uppger att övergångssumman på en miljard betalas i minst två omgångar. 800 miljoner kronor kommer Monaco till hands direkt, medan resterande 200 miljonerna är bonusbetingade.

TV: Här chockar Zlatan sina lagkamrater