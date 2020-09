Det var 2016 som TV4 och C More meddelade att de säkrat rättigheterna till samtliga svenska landskamper i EM-kval, VM-kval och Nations League 2018-2022. C More tog då över rättigheterna från Discovery och Kanal 5.

Nu står det klart att det svenska herrlandslagets matcher får en ny hemvist om två år. Nent Group, där Viaplay ingår, skriver i ett pressmeddelande att de säkrat rättigheterna 2022-2028.

– Det är med stor respekt, hunger och entusiasm som vårt hus tar sig an de här fantastiska rättigheterna. Vi har visat flera stora mästerskap och kvaldramatik genom åren. Nu blir det ett helt nytt paket som innehåller såväl spets som bredd, med möjligheten att följa Sveriges folkkära landslag samtidigt som vi har en bra bit över 1200 landskamper att ta hand om på totalen. Redan i dag visar Viaplay den i särklass bästa internationella klubbfotbollen och det är med stor glädje som vi nu också kan erbjuda spänningen kring landslagsfotbollen, säger Per Nunstedt, sportchef på Nent Group Sverige.

Samtliga Sveriges matcher kommer att sändas på Viaplay och TV3, enligt Nents pressmeddelande.

I våras stod det klart att Nent efter nästa säsong tappar Champions League-rättigheterna till C More.