Klart: C More sänder klassiska Coppa Italia

Efter en vår som har präglats av coronakrisen har fotbollsligorna runt om i Europa börjat att sparka igång säsongen. Under onsdagskvällen inleds La Liga med matchen Sevilla-Real Betis som sänds på C More.

Men nu presentar C More ett nytt förvärv av fotbollsrättigheter. Kanalen kommer att visa returen av semifinalerna samt finalen i klassiska Coppa Italia som börjar på fredag. Då ställs Juventus mot Milan och under lördagen möter Napoli klassiska Inter för att göra upp en plats i finalen som avgörs på onsdag nästa vecka.

– Avgörandet i Coppa Italia, med fyra italienska storklubbar som gör upp om titeln, gör att vi kan återstarta den italienska fotbollssäsongen tidigare. Att vi redan i helgen startar igång livesporten på C More med sport i världsklass i form av La Liga, Coppa Italia och PGA-touren i golf är otroligt efterlängtat, säger Johan Cederqvist, chef för sportkanaler på TV4 & C More.

De första mötena slutade med vinst för Napoli med 1–0, medan Milan-Juventus slutade 1-1.