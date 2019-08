Det gick inte lugnt till i matchen mellan rumänska Craiova och ungerska Honvéd FC i Europa Leagua-kvalet.

Efter 90 minuter stod det 0-0 och matchen gick till förlängning. Med bara någon minut kvar av den fick matchen stoppas för ett tag.

Domaren träffad av tändare och flaska exploderade

Anledningen?

Den nordirländska domaren som dömde matchen fick en tändare kastad på sig samt att en flaska exploderade precis intill honom, rapporterar den rumänska journalisten Emanuel Roşu.

Han blev liggandes ett tag och ambulans kördes in på planen samt att sjukvårdare fick springa in för att kolla till honom. Men han kunde sedan ställa sig upp och gå in i omklädningsrummet.

Matchen bröts inte

Honvéds tränare, Giuseppe Sannino, bad Uefas delegater att stoppa matchen efter att den varit avbruten i cirka 30 minuter. Men efter ett tag återupptogs matchen och fjärdedomaren fick hoppa in som huvuddomare under sista minuten. Hemmalaget Craiova vann till slut efter straffar och nya flaskor exploderade.