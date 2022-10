Malmö FF tar emot Union Berlin i Europa League.

Under dagarna inför matchen har ett stort antal bortasupportrar synts till på Malmös gator.

Den första halvleken blev mållös, men några minuter innan halvtidspausen fick Andras Schäfer ett rött kort efter att han drog ner Anders Christiansen som hade öppen gata mot mål.

Men i den andra halvleken uppstod tråkiga scener.

Matchen avbruten efter inkastade fyrverkeripjäser

Cirka en kvart in i den andra halvleken kastades fyrverkerier in på planen från Union Berlin-supportrarna. Domaren avbröt matchen och stolar kastades även in.

– Att det skjuts saker på läktaren, med de korta avstånden som finns, det kan gå riktigt, riktigt dåligt, säger experten Martin Åslund i Viaplay.

Malmö FF:s klack svarade även med att kasta in en bengal på planen.

Splittringen i bortaklacken

På tv-bilderna syntes det även att vissa supportrar i Union Berlin-klacken gestikulerade upprört till den delen av klacken som var maskerade och som kastade fyrverkeripjäserna.

Matchen återupptogs sedan efter cirka 20 minuter.

Matchen pågår.