Tolv timmar efter det att Sverige gått mållöst av planen i Ryssland och blivit utslaget av England i VM-kvartsfinalen visade Zlatan att han är en fortsatt het målskytt.

Med ett straffmål hjälpte han sitt LA Galaxy till en 4-0-seger mot Columbus Crew i natt, svensk tid.

Till hemmapublikens stora jubel på StubHub Center i Los Angeles-förorten Carson, där fansen skrek "Ibrahimovic, Ibrahimovic..." varje gång speakern ropade "Zlatan, Zlatan...." när målet utannonserades.

Zlatan är delad tvåa i skytteligan i MLS

Straffen kom i den 56:e minuten sedan Columbusförsvaren Lalas Abubakar satt upp ett knä i magen på Zlatan när han gick upp i luften för att nå ett inlägg.

Zlatan sköt ett låg straff, som gick in via den vänstra stolpen. Men målvakten Zack Steffen var nära att få högerhanden på bollen.

Det var svenskens elfte mål för säsongen och det sjätte de fyra senaste matcherna. Han är nu delad tvåa i skytteligan och jagar ledande Atlanta-stjärnan Josef Martinez som står på 18.

Zlatan gick ut i den 71:a matchminuten sedan han markerat till coachen Sigi Schmidt att han ville bli utbytt.

Södra Kalifornien har drabbats av värmebölja i helgen och trots matchstart 19.30 lokal tid spelades en stor del av matchen i tryckande värme.

Innan Zlatan lämnade planen markerade han mot Abdukar att motståndaren farit fram hårt mot honom och pekade på sin fot.

De två hade några heta närkampsdueller.

Columbus Crew fick ett mål bortdrömt

Strax innan svensken försvann från planen hade Romain Alessandrini gjort 3-0 efter ett snyggt solonummer i straffområdet, där han rundade både Abubakar och Harrison Afful innan han lugnt placerade bollen i målet.

LA-klubben, som haft svårt att försvara ledningar i tidigare matcher, fick nu tillbaka bröderna Giovani och Jonathan dos Santos, som spelat VM i Ryssland med Mexiko.

Det gav hemmalaget ett bättre mittfält och mer bollkontroll.

LA Galaxy tog ledningen i matchen i den 42:a minuten genom norrmannen Ola Kamara, som spelade på topp tillsammans med Zlatan.

Ashley Cole skickade in en cross från vänster, som Kamara bara behövde sätta foten till från några meters håll.

Columbusförsvaret slarvade i markeringen och målvakten Zack Steffen blev överspelad.

Foto: USA TODAY NETWORK / KELLEY L COX-USA TODAY SPORTS/SI SIPA USA

Zlatan var inte inblandad i 1-0-målet, men jublade för ett mål redan i den fjärde minuten, som dock blev bortdömt efter offside momentet före på lagkamraten Giovani dos Santos.

Galaxy har fem raka utan förlust - nära slutspel

Även Columbus hade en boll inne under första halvlek, som kom efter ett självmål av Galaxyförsvararen Dave Romney. Men videogranskning visade att bollen var ute över kortlinjen innan Gyasi Zardes lyfte in den framför målet och via Romney försvann in bakom Galaxymålvakten David Bingham.

4-0-segern var LA Galaxys största för säsongen och betyder att klubben har fem raka matcher utan förlust. De är nu bara en poäng från en slutspelsplats på den värsta halvan.