Hoppet om en slutspelsplats växte med den här viktiga segern. LA Galaxy är i ett pressat läge, men än en gång såg det ut som Zlatan bar laget på sina axlar och ordnade poängen.

Det började med en framspelning till Romain Alessandrini, som löpte in i straffområdet med bollen men fälldes efter några meter.

Domaren blåste straff och det var ingen tvekan om vem som skulle slå den.

Zlatans straffacit i år: Tre av tre

Zlatan stegade lugnt fram till straffpunkten och satte bollen hårt längs marken intill den vänstra stolpen utan chans för Vancouvermålvakten Stefan Marinovic.

LÄS MER: Bilden på Zlatan gör succé världen över

Det var hans 19:e mål på 24 matcher, varav han startat 21 av dem. Och hans tredje straffmål den här säsongen på tre försök.

Zlatan hade ytterligare några chanser under den första halvleken, men 1-0 stod sig till pausvilan.

Så kom bomben tidigt i den andra halvleken.

Zlatan avancerade snett utifrån höger in mot straffområdet oattackerad och när han kommit in över linjen tittade han upp och skickade i väg en kanon med högerfoten, som letade sig in under nättaket.

”Magi. Han är inte som någon annan”, skriver LA Galaxy på sitt twitterkonto.

Mål nummer 20 i MLS var alltså en delikatess och alla de 25 659 fansen på plats gav Zlatan en stående ovation. De svenska supportrarna på kortsidan skrek lite extra.

Zlatan uppmärksammade hyllningen och log brett mot fansen.

– Det var galet. Jag såg en massa gula tröjor och det är normalt vad vakterna här bär, så jag blev lite överraskad att det var fans den här gången. Det var kul att se, vi har en stor skara svenska supportrar som stöttar oss och jag är svensk och stolt över att vara det. Överallt där jag är representerar jag Sverige.

– Som jag sagt tidigare, så har jag placerat Sverige på kartan och att komma hit till LA är fantastiskt, så jag är glad att jag kan ge något tillbaka till dem. Jag tror inte att de är här varje vecka. Jag tackar dem för stödet i kväll och jag hoppas att de blev nöjda med underhållningen också.

Prisutdelningen blev inställd

Men festen var inte slut där.

Zlatan blev neddragen i straffområdet i den 76:e matchminuten, men överlät åt Alessandrini den här gången att slå straffen.

Och den satt i det högra krysset, så plötsligt stod det 3-0 och alla tre målen hade Zlatans signatur över dem. Han utsågs - inte oväntat - till matchens främsta spelare.

Att så många svenskar hade sökt sig till StubHub Center i Los Angelesförorten Carson för lördagskvällens match hade att göra med en planerad prisutdelning före matchen, där Ibrahimovic skulle få ta emot Eliason Merit Awards.

LÄS MER: Zlatans starka ord om nya Sverige: ”200 procent svensk”

Ett årligt pris till den svensk som utmärker sig som en stor representant för sitt hemland.

Max Martin, Tove Lo och Linus Sandberg är några av de senaste årens pristagare.

Ett missförstånd mellan Swedish American Chamber of Commerce (SACC) och MLS-klubben gjorde att prisutdelningen före matchen blev uppskjuten.

- Vi ska arrangera den vid ett senare tillfälle, säger LA Galaxys presschef Brendan Hannan till SportExpressen.

Foto: USA TODAY NETWORK / JAYNE KAMIN-ONCEA-USA TODAY SPOR SIPA USA

Tre matcher kvar av grundserien

Nu blev alla svenska fans på plats inte besvikna, trots allt.

Huvudpersonen visade sin uppskattning på planen att de var där.

Två mål och en fixad straff samt fortsatt hopp om slutspel för Galaxy, som har tre matcher kvar. På lördag väntar Sporting Kansas City på bortaplan.

Zlatan är dessutom bara fyra mål från Carlos Ruiz sexton år gamla klubbrekord. Anfallaren från Guatemala lyckades göra 24 mål under en säsong med Los Angeles Galaxy.