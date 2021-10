JUST NU: Sveriges grupp i EM lottad

I sommar väntar nästa stora fotbollsmästerskap när EM avgörs i England. Det svenska damlandslaget kommer till slutspelet med ett OS-silver och ett VM-brons från de senaste mästerskapen och är rankat tvåa i världen.

Och man tog sig till EM-slutspelet som etta i kvalgruppen.

Men eftersom att Sverige bland annat hade ett tyngre Europamästerskap 2017, där man åkte ut i kvartsfinal mot Nederländerna (regerande mästare), återfanns man i den andra potten.

Och nu ställs man i första matchen mot just Nederländerna. Som även slog ut Sverige i semifinal i VM 2019.

– De är en spännande motståndare de kanske, förhoppningsvis, har varit på toppen. Men de är ett mycket bra lag och har byggt sitt lag under många år. Det känns absolut möjligt att vinna den matchen. Jag tror att de kommer få svårt att vara så dominanta som det varit, tror de är lite sämre, säger Hedvig Lindahl i C More efter lottningen.

”Full respekt för alla motståndare”

Kort senare lottades övriga lag in i gruppen. Och förutom Nederländerna kommer Sverige möta Schweiz och Ryssland i grupp C.

– Jag har full respekt för alla motståndare, det som är så häftigt med damfotbollen, utvecklingen sker så fort. Det finns inga lätta matcher längre, säger Lindahl.

Mästerskapet inleds den 6 juli där England ställs mot Österrike på Old Trafford i Manchester. Finalen spelas 31 juli på Wembley i London.

Sveriges matcher kommer att spelas 9, 13 och 17 juli och kommer att spelas på Bramall Lane i Sheffield (30 000 i kapacitet) och Leigh Sports Village (8 000 i kapacitet).

Sveriges gruppspelsmatcher: 9 juli: Nederländerna-Sverige, Bramall Lane, Sheffield 13 juli: Sverige-Schweiz, Bramall Lane, Sheffield 17 juli: Sverige-Ryssland, Leigh Sports Village, Leigh Visa mer

Här är grupperna till EM-slutspelet 2022 GRUPP A 1. England (värdland) 2. Österrike 3. Norge 4. Nordirland GRUPP B 1. Tyskland 2. Danmark 3. Spanien 4. Finland GRUPP C 1. Nederländerna 2. Sverige 3. Ryssland 4. Schweiz GRUPP D 1. Frankrike 2. Italien 3. Belgien 4. Island Visa mer