Ronaldo Nazario de Lima anses vara en av de bästa anfallarna genom tiderna. Han spelade för klubbar som Barcelona, Inter och Real Madrid innan han la skorna på hyllan år 2011.

Just nu befinner sig legendaren på semester på den spanska ön Ibiza. Lokala tidningen Diairo de Ibiza rapporterar att Ronaldo kom in till sjukhuset Can Misses under fredag eftermiddag och där diagnosticerades han med lunginflammation.

Tillståndet oklart

Sent samma kväll ska Ronaldo ha bett om att få byta vårdplats till ett privatsjukhus och där har den brasilianska stjärnan vårdats sedan dess. Hans mående ska ha förbättrats sedan fredagen men hans tillstånd är samtidigt oklart.

Ronaldo äger ett sommarhus på Ibiza och brukar således semestra på ön.

