Los Angeles Galaxy har varit en stormakt inom MLS-fotbollen sedan klubbens bildande 1996.

På meritlistan: Fem ligatitlar.

Men den här säsongen har varit svajig för klubben, som trots värvningen av Zlatan Ibrahimovic, inte lyckats etablera sig i toppskiktet av den västra konferensen och därmed riskerar att missa MLS-slutspelet.

Och det verkar inte var speciellt harmoniskt i Galaxy, där tränaren Sigi Schmid under måndagseftermiddagen uppgavs lämna klubben. Enligt ESPN-journalisten Taylor Twellman ersätts Shmid av Dominic Kinnear som varit assisterade tränare i Galaxy sen 2017.

LÄS MER: Uefa Nations League – allt du behöver veta

Fördes bakom ljuset i Zlatan-affären

Under eftermiddagen gick LA Times-journalisten Kevin Baxter ut med uppgifter om att ska beslutet kom från Sigi Schmid själv.

En nyhet som under kvällen bekräftas på Los Angeles Galaxys hemsida.

– Jag har varit fotbollstränare i USA, på olika nivåer, i över 35 år och jag har brunnit för att utveckla fotbollen i landet. Men nu, efter noga övervägande, har jag bestämt mig för att ta ett kliv tillbaka, säger Schmid till hemsidan.

65-åringen fortsätter:

– Jag vill dock stanna inom fotbollen. Med sex matcher kvar att spela, i kampen om en slutspelsplats, förstår jag att timingen för det här beslutet inte är den bästa. Men jag tror att den här gruppen kan mobilisera sig och slåss om en slutspelsplats. Jag är tacksam till Galaxy för att klubben varit en så stor del av mitt liv och min karriär.

För bara ett par dagar sen figurerade uppgifter som gjorde gällande att Sigi Schmid blev för bakom ljuset då klubben värvade Zlatan Ibrahimovic från Manchester United.

– Jag tror att Sigi Schmid inte ville ta in Zlatan, ledningen körde över honom. Jag tror att han ville köra på det system de hade, sa fotbollsjournalisten Josh Guesman i podcasten Corner of the Galaxy.

Guesman menar att det råder oklarhet vem i klubben som faktiskt tar besluten kring nyförvärv.

– Det gör mig förvirrad, vi vet inte vem som styr. Det har inte varit transparent.