Elangas show: ”Dominerade”

Sverige fortsätter vinna i EM-kvalet. U21-landslaget tog under fredagen emot Bosnien-Hercegovina och det blev en behaglig resa.

Patrik Wålemark föll i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Fram klev Manchester United-talangen Anthony Elanga som enkelt skickade in 1-0.

Poya Asbaghi: ”Vi tar kliv hela tiden”

Elanga var delaktig i det mesta offensivt men tappade också boll lite väl enkelt. Efter den första halvleken var han märkbart irriterad och nobbade halvtidsintervjun med C More. 19-åringen skakade på huvudet och gick rakt in i omklädningsrummet.

I den andra halvleken utökade Sverige till 2-0. Bilal Hussein stod för jättepassning till Wålemark som satte kvällens andra mål. Anthony Elanga blev tvåmålsskytt när han satte spiken i kistan i en match som till sist slutade med förkrossande 4-0.

– Vi tar kliv hela tiden. Vi kan kontrollera matcher och här dominerar vi, säger förbundskaptenen Poya Asbaghi i C More.

Blågult toppar gruppen, en poäng före Italien som har en match mindre spelad. Härnäst väntar Irland på tisdag för Poya Asbaghis landslag.

– Det var en bra match. Vi dominerade. Jag har bra självförtroende när det gäller straffar, säger Anthony Elanga.

TV: Janne ryter ifrån