Efter en succé i VM förra året lämnade Madelen Janogy Piteå och flyttade till Wolfsburg. Men i våras berättade stjärnan för SportExpressen att hon hade problem med psykisk ohälsa och bestämde sig därmed för att ta en paus från fotbollen.

– Jag mådde inte dåligt på själva träningarna, eller när vi var ute och fikade eller hittade på något med lagkamraterna. Men kvällarna, det var en mardröm. Jag sov dåligt redan när jag kom till Wolfsburg men sedan blev det bara sämre och sämre. Men jag sa det inte till någon, sa hon till Expressen.

Flera klubbar intresserade

Nu står det klart att hon bryter med den tyska klubben.

– Det känns tråkigt att lämna Wolfsburg men som läget är just nu så är det rätt för mig att göra det. Jag är väldigt tacksam över all support jag har fått från klubben. Wolfsburg har varit väldigt bra mot mig och tagit situationen på allvar, och det visar vilken bra och professionell klubb det är. Jag önskar klubben all lycka och vill tacka spelarna, ledarna och människorna runt klubben för en fin tid, säger Janogy i ett pressmeddelande.

Nu är det flera klubbar som är ute efter Janogys signatur, men fotbollen är inte första prioritet just nu.

– Det är många klubbar som har hört av sig. Men vi tar det lugnt. Att spela fotboll är inte högsta prioritet just nu. Vad som kommer att hända med klubbar och sådant kommer i andra hand. Men det är klart att på lång sikt siktar Madelen att spela på stora arenor igen, säger agenten Maria Karlsson De Cecco.