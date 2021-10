”Jobbar stenhårt, det är enda vägen”

Det var i somras som landslagets vänsterback skrev på för spanska Sevilla. Klubben spelar i Champions League och är just nu tvåa i La Liga. Ludwig Augustinsson har bara varit i klubben i en och en halv månad och har ännu inte fått någon speltid. Men han är inte oroad.

– Jag kom ju dit och säsongen hade redan dragit i gång. De som har varit där har varit där senaste två åren och de har haft väldigt bra resultat under den tiden. Så när jag kom in, inte kan språket, inte riktigt vet hur vi spelar och sen åker i väg på landslag så tar det lite tid att komma in i allt, säger han.

Känner ingen stress

Han menar att han inte känner någon stress utan jobbar hårt för att få speltid rätt snart.

– Nu känner jag att jag har fått flera veckor med bra träning, varit med på matcherna och ser hur vi spelar. Då tycker jag att integrationerna har blivit mycket bättre för min del. Jag har jobbat hårt med spanskan också, så att jag kan styra min spelare.

”Är ett riktigt bra lag”

Han menar att han visste att det skulle bli tuff konkurrens i och med att han gick till en storklubb som Sevilla.

– Det är många matcher kvar och jag skrev på ett långt kontrakt. Och man får heller inte glömma att det är ett riktigt bra lag. Jag visste det när jag kom. Vinner vi nästa match så tror jag att vi är etta i La Liga. Men det är så här det ska vara, det är såna här utmaningar jag vill ha.