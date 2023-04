Det var i torsdagens avsnitt av ”Alla mot alla” som programledaren Fredrik Wikingsson introducerar en frågekategori med hjälp av ett klipp på Thomas Ravelli.

Därefter leds ämnet in på VM 1994, där Ravelli blev stor hjälte med sin straffräddning mot Rumänien.

Deltagarna ombeds nämna tre spelare i VM 94-truppen som inte fick någon speltid. Det går så där.

Jennifer Kücükaslan och Erik Blix gissar på Thomas Wernerson, Stefan Pettersson, Andreas Ravelli – ingen i trion var uttagen till mästerskapet.

”Spelade inte han?”

Reuben Sallmander och Ylva Hällen väljer att inte ens försöka gissa på något namn.

Filip Hammar tar då upp exempel på spelare deltagarna kunnat nämna för att få poäng.

– Lasse Eriksson, målvakten. Jesper Blomqvist är en annan.

Ylva Hällen bryter in.

– Spelade inte han?

– Nej, svarar Filip Hammar.

Men här har alltså en miss smugit sig in i frågesportprogrammet. Jesper Blomqvist spelade 86 minuter under mästerskapet i USA. Mittfältaren startade i gruppspelsmatchen mot Kamerun och byttes in mot Brasilien. Han blev då Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna, 20 år gammal.

Blomqvist: ”Alla kan göra misstag”

När Expressen når Jesper Blomqvist på fredagen har han inte sett avsnittet.

Det påstås att du inte spelade någonting i VM 1994. Det stämmer ju inte.

– Jag rasar!, skrattar Jesper Blomqvist och fortsätter:

– Nä, jag skojar bara. Jag har inte sett programmet, men alla kan göra misstag. Det är säkert lätt hänt. Bara ingen stackars tävlande blev drabbad.

Jag tolkar det som att du inte kommer höra av dig till Filip och Fredrik?

– Haha, nej då. Absolut inte.

Någon som satt hemma i soffan och reagerade var Patrick Ekwall.

”Skandalen när Alla mot Alla tar heder av Jesper Blomqvist och hävdar att han inte spelade en minut i VM 94. Lite typiskt att sportfrågor är styvmoderligt behandlade” skrev profilen på Twitter.

Expressen har sökt Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, samt programmets producent Emil Persson, för en kommentar.