Det var den 31 oktober förra året som Magnus Pehrsson lämnade jobbet som tränare för Kalmar FF. Detta efter att han bland annat hamnat i ordbråk med några supportrar efter en match. Innan dess hade han varit i Malmö FF i drygt ett och ett halvt år och vunnit ett SM-guld 2017. Nu har 44-åringen gjort klart med ett nytt och aningen oväntat uppdrag. Han går in som ägare i den spanska division fyra-klubben Vélez FC. Tillsammans med Jesper Norberg och två andra investerare har Pehrsson tagit full kontroll över klubben. Nu berättar han om beslutet.

– För att göra historien hyfsat kort så har jag och Jesper ända sedan 2013 när jag slutade i Djurgården velat driva en fotbollsklubb fullt ut. Jag har haft fantastiska år som tränare i framför allt Malmö FF och Estland, det har jag inte ångrat en sekund och är verkligen skitglad för det, men hela tiden har detta varit den stora långsiktiga drivkraften att tillsammans få bygga en fotbollsklubb utifrån alla perspektiv.

– Vi har haft en tydlig bild vad vi vill göra och det är att driva en klubb med allt vad det innebär. Det var också strategin efter att jag lämnat MFF. Det har också varit på gång med olika klubbar både i Sverige, Norge och utomlands, som jag varit och träffat och det var också det som var tanken när vi tog Kalmar, säger Pehrsson.

Inget bra avslut i Kalmar

Han menar att han ville driva KFF långsiktigt men att det inte funkade.

– Jag var tydlig med hur jag såg på jobbet i Kalmar och varför jag var där. Det handlade inte bara om att bara komma in som tränare utan det handlade om att bygga en klubb över tio år. Både vad det gäller finansiering, plan och strategi. Nu blev det inte så av olika anledningar som jag inte vill på in på närmare och separationen blev inte så snygg och bra. Det fanns som sagt mycket bakom där som jag nu lagt bakom mig och som jag inte vill gå in på

– Efter Kalmar så har mitt fokus varit att hitta rätt klubb eftersom målet har varit att göra det här. Målet har också varit att göra det i en utländsk klubb, där fotbollen är bra och dit man kan flytta över en lång tid. Och då föll valet på Vélez C.F efter att vi varit och besökt och tittat på ett antal klubbar längst kusten innan Coronan bröt ut i mars.

Varför blev det Velez CF?

– Det är en stad med 80 000 människor i en region med 200 000 nära Malaga. Klubben har en stark historia och har funnits i 98 år och intresset kring fotbollen är stort just här och det finns väldigt många duktiga spelare lokalt.

– Sedan är det ju en ren amatörklubb och det kommer vara en stor omställning för det är ganska låg nivå på organisationen. Men jag och Jesper ser en stor potential och vi lyckades nå en överenskommelse där vi kontrollerar och driver klubben.

Du är alltså inte sportchef utan du äger hela klubben nu?

– Jag och Jesper och en grupp på ytterligare två personer kontrollerar klubben. Det känns helt fantastiskt att det är klart. Vi har varit nere i sex och en halv vecka nu och jobbat.

– Allt det här har varit på gång i mars, men sedan kom Corona-epidemin och satte allt på paus. Men nu i juli har vi slutfört alla avtal och jobbat i över en månad. Det har handlat om att hitta en tränare och spelare, organisera saker och ting. Det är ju väldigt långsiktigt allt det här så vi kommer inte göra några stora förändringar direkt utan först fokusera på att göra laget konkurrenskraftigt första året och sedan analysera och utvärdera hur vi sedan steg för steg kan utveckla klubben till en professionell klubb på alla sätt.

– Och för mig har det varit ett aktivt val att välja bort en tränarkarriär för att i stället satsa på det här.

”I jobbiga situationer blir det komplicerat”

Du kommer alltså inte vara tränare längre?

– Nej, nu driver vi den här klubben jag och Jesper. Rollerna är så att han har mer administrativt ansvar medan jag är mer åt fotbollshållet, även om vi gör väldigt mycket tillsammans som ett team.

När bestämd du att avsluta tränarkarriären?

– Det låter så drastiskt att säga avsluta och hade det här stupat hade jag säkert tagit ett tränarjobb. Det var nära med ett par klubbar och jag tycker det är roligt också och man måste ha en inkomst. Men nu är inriktningen på det här och beslutet att driva en klubb i stället och det ser jag fram emot.

Vad är det som lockar med att just driva och äga en klubb?

– I Sverige och Skandinavien har det hänt väldigt mycket med fotbollen de senaste åren. Spelare och ledare är mer professionella och även hur man jobbar med unga spelare och akademier. Men jag tycker fortfarande det finns mycket kvar att göra och det handlar då framför allt på lednings och styrelsenivå. Jag vill testa mig själv där. Det kanske inte är så enkelt att ändra det, men jag vill i alla fall försöka och har en idé om hur man kan göra.

Vad är det du ha sett under din tränarkarriär som du kan ta som exempel som kan bli bättre?

– Det finns mycket och det är inte så att jag vill kasta skit på någon eller så. Men en sak är ju beslutsvägarna och hur de fungerar. Det är väldigt konstigt att en sportchef eller vd ska behöva fråga en förtroendeval i en styrelse om ett ja eller nej i en fråga, när de som jobbar i klubben och har funktionen som sportchef eller vd, är proffs på det som de är anställda för.

– I jobbiga situationer blir det komplicerat och jag upplever att om man inte varit med om pressade situationer själv som spelare, ledare eller så, kan det oftast tas beslut som ibland inte blir speciellt bra för att pressen utifrån blir för stor och erfarenheten med press, media och andra människor styr agendan för mycket.

Vad är det för klubb du kommer till, vad omsätter den?

– Det är väl motsvarande division I-nivå i Sverige. Fjärde divisionen i Spanien låter ju jättedåligt men det finns många bra spelare här i regionen och det finns en stor potential i klubben. Vi har hittills värvat 13 nya spelare och av dom tycker jag att tre som vi hittat håller allsvensk nivå, utan problem.

– Sedan spelar de generellt på denna nivå för en väldigt låg ersättning och det är oftast kortare kontrakt som spelarna och klubbarna skriver, där ser vi en konkurrensfördel med att skriva längre avtal med spelarna.

Har ni gjort några svenska värvningar?

– Nej, vi har sagt att vi jobbar långsiktigt och vi ska inte komma in och ändra allt på en gång. Vi har värvat i princip bara spanska spelare förutom två från Uruguay. Sedan har vi behållit all personal som fanns i klubben sedan innan, så sportchefen som de hade innan vi kom, är kvar. Han har en bra lokal kännedom och det är väldigt viktigt.

Flyttar till Spanien

Vad är målsättningen för laget kommande säsong?

– Först och främst att bli bättre än förra året. Då höll man på att åka ur så vi ska bli bättre. Sedan vill vi uppåt i seriesystemet på lång sikt, utan att det ska bli en stressfaktor. Det långsiktiga målet är att bygga en professionell och hållbar klubb, såväl på och utanför planen samt att ta oss så högt upp som möjligt i seriesystemet.

– Jag ser inget stopp så ,även om målet är att bygga en hållbar klubb, vilket låter väldigt tråkigt och träigt, men det kommer man långt på här nere. Att ha ordning och reda och att betala i tid. Det är också enormt svårt att ta sig uppåt i seriesystemet. Förra säsongens vinnare vann serien med 18 poäng och åkte ur i första Play off-matchen direkt. Så vi vet om att det är en rejäl utmaning och tänker långsiktigt utan stress.

Du flyttar ner till Spanien nu då?

– Jesper har redan flyttat ner och har familjen där på heltid och barnen kommer börja i svenska skolan där nere. Men för mig blir det precis som för klubben, ett omställningsår. Familjen kommer vara i Sverige medan jag är nere i Spanien 20 dagar per månad kanske och de kommer ner cirka en vecka beroende på lov och ledigheter och jag är i Sverige resten av tiden.

Vad säger du om avslutet i Kalmar, där du låg i tvist med klubben?

– Ja, men vi kom överens även om det tog längre tid än vad jag trott och förväntat mig. Men det blev bra till slut och blev rättvist för båda parter. Redan när jag tog över var nog förväntningarna från båda håll inte vad de skulle vara. Det var tråligt att det blev så, men vi har lämnat det bakom oss och gått vidare.

– Det är nog bra för båda parter.

Och när du ser tillbaka på tiden i Malmö FF?

– Det var en fantastisk tid, det är den roligaste och bästa tid jag haft som tränare med SM-guldet och allt jag fick uppleva. Det var 16 och en halv månad som kändes bra på alla sätt och var en framgång. Sedan kom tre jobbiga veckor och sedan tog det slut. Det blev ett väldigt snabbt avslut. Men jag älskade verkligen att jobba i Malmö FF.