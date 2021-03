”Jag blir sjukt arg när jag inte får göra det jag gillar”

Det är femtonde minuten borta mot VVV-Venlo, Jesper Karlsson får en höjdboll, hoppar upp och tar ned den med högerfoten bakom vänsterbenet, drar en försvarande spelare, tar några målmedvetna kliv mot straffområdet och stänker in 0-1 för AZ Alkmaar i bortre.

Det är så här det ser ut nu för den svenske ytterforwarden. Sedan han flyttade till Nederländerna i höstas har han gjort totalt 32 matcher, tio mål och åtta assist. Laget slåss i toppen av tabellen och ligger i skrivande stund trea.

– Jag jobbar mycket med fysiken, det är högsta fokus på den, att bli starkare, jag strävar efter det hela tiden. Vad jag kan göra med en fotboll och vad jag har för kvaliteter vet jag, och det har jag fått visa, säger han ett par dagar efter att han dessutom har blivit uttagen till det landslag som ska inleda VM-kvalet nästa vecka.

Hur bra är du just nu?

– Jag känner att jag utvecklas hela tiden och får jag spela matcher kontinuerligt så vet jag vad jag kan åstadkomma. Jag är i en bra form nu, det är jag. Men jag är inte överraskad.

”Jag tror inte Zlatan behöver säga så mycket”

Han fick veta att han var uttagen i samma sekund som alla andra, när Janne Andersson läste upp hans namn på presskonferensen. Han hade precis avslutat en träning och satt med ett par lagkamrater och kollade på uttagningen.

– Det var bara glädje. Några andra från klubben satt också och kollade, så det gick ut ganska snabbt till allihopa. Det var roligt.

Hans namn var inte det enda som var nytt på Janne Anderssons presentation. Även Zlatan Ibrahimovic är uttagen och ska göra comeback.

– Det är stort att han är tillbaka och att man får spela med honom det är bara… Det är en världsklasspelare som har varit på toppen hur länge som helst, det ska bli grymt.

Vad tror du att du kan lära dig av honom?

– Jag tror bara att se honom, hur professionell han är, hans resa säger allt. Jag tror inte han behöver säga så mycket, jag tror bara att man tar in mycket när man är i hans närhet.

Han går in i landslaget med en ödmjuk inställning. Han vet att han är ny och kommer att behöva anpassa sig, gärna snabbt.

– Om man får vara med och bidra, som man så klart hoppas, så får man bara se vad som händer i framtiden. Jag ska gå ut och göra det jag är bra på, det är därför jag är uttagen i den här truppen. För att de ser att jag kan bidra med någonting, vilket är väldigt roligt, så det är bara att gå ut och köra.

”Gå ut och köra” var just det han gjorde i Nederländerna, där han gick rakt in i spel bara några dagar efter att han anslöt till klubben.

Blev du förvånad över det?

– Både ja och nej. För jag hade inte gått dit om jag inte visste vad de hade för plan för mig liksom, och om det inte vore för hur vårt snack gick. Men sen vet man aldrig heller, jag hade aldrig spelat utomlands innan och man vet aldrig riktigt vad man kommer till.

Och att inte veta vad man kommer till, och få vänta länge på sin tur, är någonting Jesper Karlsson har erfarenhet av.

”Det var några få som trodde på mig”

I slutet av 2016 har Jesper Karlsson hunnit göra allsvensk debut, sju mål och två assist. Han har också fyllt 18 år och är en av svensk fotbolls största talanger. Han skriver på ett femårskontrakt med Elfsborg dit han flyttar från Falkenberg.

Men succén blir långt ifrån omedelbar.

– Jag satte väldigt hög press på mig själv när jag gick från Falkenberg till Elfsborg. Det var kanske lite för höga krav och press, det blev nästan åt andra hållet i stället, säger han.

Han får sparsamt med speltid i allsvenskan och gör bara tre assist, inga mål, under sina två första säsonger.

– Det blev en frustration, och när det inte funkar utanför så brukar det inte funka på planen heller. Jag blir sjukt arg när jag inte får göra det jag gillar och jag behöver ändå känna det här förtroendet, då i alla fall, att jag har förtroende att jag får gå ut och köra min grej. Men jag kände inte det de första ett och ett halvt åren där, det var mycket jobba i motvind.

Hur var det att behöva ha tålamod mitt i allt det?

– Jag hade bra människor runt mig. Vissa personer i Elfsborg den tiden också, verkligen inte alla, men några få som trodde på mig. Till exempel Stefan (Andreasson, klubbchef) och även när Jimmy (Thelin, tränare) kom in. Jag kände att de trodde på mig och ville se mig göra bra grejer.

– Sedan tog det lite tid innan jag kom in i Jimmys spelsätt och hur han ville ha det, och han hade inte sett tillräckligt mycket av mig innan han kom dit heller. Så jag förstår att han behövde göra det innan.

Först under hösten 2019 är det som att allting stämmer. Han öser in poäng under säsongens andra halva, och under de 22 matcher han gör 2020 ser det likadant ut.

– Som sagt, jag hade bra människor och hade jag inte pratat med folk hade det nog kunnat gå åt fel håll i stället. Byta klubb, utlåning, jag var på och ville göra allting men de ville inte släppa mig.

Vilka människor har varit viktiga för dig under den där jobbiga tiden?

– Min familj, mina vänner och även min rådgivare Anders Karlsson som jag pratar mycket med. Det har hjälpt mig mycket, jag har dem att tacka för mycket

Jesper Karlsson tystnar en kort stund.

– Både när det var tufft, och samma nu, har jag kontakt med dem hela tiden.

”Jag kan bli hur bra som helst”

I dag är han glad över att han fick gå igenom den tuffa tiden, för att klara sig bättre om han hamnar i en liknande situation när han nu är 22 år gammal och utlandsproffs.

– Jag hade aldrig haft någon motgång innan eller känt att fotbollen gick emot mig, så då förväntar man sig bara att det ska gå bra hela tiden. Så jag tror, eller jag vet, att det var sjukt nyttigt för mig att gå igenom det som jag fick göra de åren.

– Jag är nästan glad att det kom, när man var där såg man det absolut inte så, men nu, att jag ändå har fått känna på det, vara på bänken i år och fått känna den smärtan när man bara vill köra. Att man fick känna på den redan där kan jag känna nu, för någon match sedan blev jag bänkad och då kände jag också den här frustrationen, men då kände jag att jag kan vända det till någonting bättre nu. Se det på ett annat sätt.

I Nederländerna har han fått hjälp av klubben att hitta boende för honom och hans flickvän, men utöver fotbollen är det inte mycket som händer i pandemins år.

– Det blir mest att vara hemma, min flickvän är med mig här så vi har varandra. Jag mår bra liksom, det är inga konstigheter. Samtidigt som man saknar alla där hemma, familjen och sånt så klart.

Det är mycket facetime och så där?

– Det blir det mycket av, ja, skrattar Jesper Karlsson.

Han gjorde alltså till slut succé i allsvenskan, gick rakt in i ett topplag i Eredivisie och fortsatte leverera, han är uttagen i landslaget för första gången i tävlingssammanhang. Samtidigt säger Jesper Karlsson att han hela tiden utvecklas, vill lära sig varje dag.

Hur bra kan du bli tror du?

– Jag tror att jag kan bli hur bra som helst. Jag tror inte att det finns något stopp om jag bara fortsätter och, det låter klyschigt, men hela tiden försöker utvecklas. Och se och lära från sådana som jag får spela med. Jag tror bara att man utvecklas hela tiden, och det är upp till en själv att träna hårt och alltid göra grunderna som gör att man blir en bra fotbollsspelare.