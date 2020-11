Islands mardröm: ”Är totalt mörker”

Först Lars Lagerbäck, sedan Heimir Hallgrímsson men inte Erik Hamrén.

Island misslyckades med att ta sig till sitt tredje raka mästerskap.

I playoffmatchen mot Ungern borta på Ferenc Puskás-stadion tog laget dock ledningen redan i den elfte minuten och man gjorde det efter en jättetavla av målvakten Péter Gulácsi – till vardags i tyska storklubben RB Leipzig.

Gylfi Sigurdsson sköt en frispark över muren och trots att bollen gick rakt på Gulácsi tappade målvakten in den i nätet.

Ungern avgjorde sent mot Island

– Det är en fruktansvärd tavla, säger experten Kim Källström i C More.

– Att göra den typen av insats i den här matchen är smått oförlåtligt. Han får den rakt på sig. Han behöver inte ens flytta på sig. Det finns inte en enda ursäkt att leta efter där.

Island såg länge ut att ta sig till EM men i den 88:e minuten vände allt. Då studsade bollen fram till Loïc Nego i straffområdet, ungraren skickade in 1-1 och Ungern kunde trycka på för ett segermål.

Segermålet kom till sist på tilläggstiden genom Dominik Szoboszlai som prickade in 2-1 lågt intill den högra stolpen med ett distansskott.

– Gladast på planen är nog Gulácsi som kastade in 1-0, konstaterade experten Kim Källström i C More när Ungern firade målet med en tv-puckshög.

– Brutalt, brutalt för Island och Erik Hamrén.

”Totalt, totalt mörker”

Även Hasse Backe led med Island i C Mores studio.

– Totalt, totalt mörker. Jag tror inte ens man kan få hjärnan att tänka på planen efter det andra målet, säger experten.

I Ungern var det desto mer muntert.

– Jag är riktigt glad. Jag förstod inte förrän nu vad jag gjorde. Jag gjorde bara min grej, jag är glad över att göra mål igen, säger matchhjälten Dominik Szoboszlai i C More.

– När vi fick målet emot oss efter tio minuter hängde vi inte med huvudet, alla jobbade för varandra.