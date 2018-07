Under sin USA-turné under International Champions Cup (ICC) spelade sig Dortmund under nio dagar från Chicago via Charlotte till Pittsburg.

Från en 1-0 vinst mot Manchester City, till 3-1 vinst mot Liverpool till en 2-2 match som ledde till förlust på straffar mot Benfica.

I mötet mot City fick den svenska talangen Alexander Isak testa sina vingar under 45 minuter, för att sedan bli bänkad i nästa match mot Liverpool. Mot Benfica fick han ytterligare 29 minuters chans.

Isak rankas som förlorare

Nu rankas han, i sällskap av målvakt Marwin Hitz och mittfältare Andre Schürrle, som en av de förlorande spelarna i Dortmund under turneringen av den tyska tidningen Bild.

Svensken, som gavs 74 minuters speltid på tre matcher, spelade sin första match på fyra månader när försäsongen drog i gång.

Isak har sedan flytten till det tyska storlaget i fjol fått begränsat med speltid och diskussioner har funnits om en eventuell utlåning – något tidningen Bild tror är mycket möjligt efter hans senaste prestationer.

Förmodar utlåning

”Inte ens under sommaruppehållet har Isak lagt på sig muskler. Han ser fortfarande inte ut att vara stark nog. Även fast han fick speltid under ICC så var han svår att lägga märket till. Han skapade i princip inga heta målchanser och vann knappt någon duell. Det är väldigt troligt att Dortmund kommer låna ut sin hyllade talang”, skriver Bild.

Vinnarna efter USA-matcherna är enligt Bild var mittfältare Mario Götze, mittfältare Christian Pulisic och anfallare Jacob Bruun Larsen.