Isak: ”Det är min plan i sommar”

Willem II vann matchen med 1-0 efter mål av Daniel Crowley och Alexander Isak fick komma in i den 60:e minuten och fullförde därefter hela matchen.

– Jag kom in vid ett bra tillfälle. När du kommer in sent i matchen har de redan sprungit i 60 minuter. Jag känner mig pigg och har mer energi, säger Isak till Fox Sports.

Under slutskedet av matchen pressades Willem II tillbaka rejält. Det Isak kunde åstadkomma var att vara delaktig i ett anfall där han förde bollen upp på offensiv planhalva. Svensken berättar efter matchen om vilken typ av anfallare han är.

– Jag fick chansen att visa vilken typ av spelare jag är. Jag kan springa med bollen, hitta kombinationer med lagkamraterna och anfalla, säger Isak.

Alexander Isak intervjuas av holländska Fox Sports efter debuten i Willem II - och han får inleda med att förklara hur efternamnet ska uttalas.

Alexander Isak hyllas

Lagkaptenen Jordens Peters hyllar Alexander Isak efter matchen.

– Han har tränat med oss två gånger och man kan se hans kvaliteter direkt. Han är snabb och stark med bollen och har en fin teknik, vilket vi kommer ha stor nytta av, säger Peters till Fox Sports.

Isak tillhör fortfarande Borussia Dortmund i den tyska ligan och han berättar för Fox Sports att planen är att flytta tillbaka till den tyska storklubben.

– Det här var bästa lösningen för mig för att få lite speltid och jag bestämde mig för att ta mig an utmaningen. Jag vill hjälpa laget att nå sina mål och jag själv vill utvecklas. Men planen är att flytta tillbaka till Dortmund sedan, säger Isak.