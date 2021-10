”Inget lag i Europa som har de publiksiffrorna”

Publikrekordet på en damallsvensk match är 9 413 åskådare, ett rekord som sattes 2008 i toppmötet mellan Linköping och Umeå.

Det rekordet ser ut att ryka all världens väg när Hammarby på söndag tar emot AIK på Tele2 arena.

På onsdagen var drygt 14 000 biljetter sålda till det damallsvenska derbyt.

Något som gläder Hammarbys och landslagets anfallsstjärna Madelen Janogy.

– Det känns otroligt häftigt. Att få spela en match där det kommer att slås ett nytt svenskt rekord är jättekul. Det är fantastiskt att den här matchen kan locka en sådan stor publik och att det finns så många som vill stötta oss, säger Janogy som lämnade Piteå för Hammarby inför den här säsongen.

– Jag har ju spelat några matcher med Bajen nu när där vi har haft mycket publik, men det här derbyt blir ju något extra. Det betyder oerhört mycket för oss spelare när det blir ett sådant tryck som det kommer att bli.

”Ett bevis på att det går”

Madelen Janogy menar att det är hårt arbete av klubben som ligger bakom den stora biljettförsäljningen.

– Det känns som att Hammarby har lagt väldigt mycket energi på marknadsföring, det är helt klart avgörande. Sedan spelar det så klart in att matchen spelas på Tele2 och att det är AIK vi möter, och att vi har väldigt trogna supportrar som stöttar både herr- och damlaget.

Janogy tror också att söndagens rekordmatch har betydelse för svensk fotboll i stort.

– Jag tror att det här betyder jättemycket för hela damallsvenskan och jag hoppas att det är fler klubbar som tar efter hur Hammarby jobbar med att få publik på dammatcher, det här är ju ett bevis på att det går.

”Finns inte ute i Europa”

Hammarbys sportchef Johan Lager är försiktig när han ska tippa vad publiksiffran till slut landar på i derbyt.

– Vi hoppas sälja ytterligare en del biljetter, samtidigt som en del kommer att falla bort av olika anledningar. Men rekordet hoppas jag absolut att vi kommer att slå, säger Lager.

Just stora publiksiffror är något Johan Lager menar är en sak man trycker på när man värvar spelare till klubben.

– Det finns ingen klubb ute i Europa som har de här publiksiffrorna på damsidan. Och på det sättet tror vi att vi kan konkurera med klubbar i Europa, just ur den aspekten. Visst, lönerna ökar på damsidan men det är långt ifrån hur det är på herrsidan och då finns det andra attribut som spelar in. Och just draget kring matcherna och publiken är ett.

Kan byta arena

Vanligtvis spelar Hammarby sina hemmamatcher på Hammarby IP, Kanalplan, men söndagens derby avgörs alltså på Tele2.

Och det kan bli aktuellt att flytta fler matcher dit just på grund av publiktrycket.

– Det är något vi för en diskussion kring och ser som ett alternativ, att fler toppmatcher i framtiden kan komma att spelas på Tele2, säger sportchef Johan Lager.