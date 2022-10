”Var nästan så man kände sig obekväm runt honom”

Anders Limpar mötte Diego Maradona i Italien och blev senare publikfavorit i Arsenal - i en helt annan fotbollsvärld jämfört med i dag.

– Premier League på den tiden var som att möta mördare. Det var fruktansvärt brutal fotboll, säger han.

I en stor intervju med SportExpressen berättar Anders Limpar om:

✓ Tatueringen han gjort för att hylla gode vännen Klas Ingesson

✓ Då legendaren Tony Adams slog ner en motståndare efter en match och vrålade: ”that was for Anders, you motherfucker”

✓ Att han hade ett påskrivet treårskontrakt med Liverpool

✓ Möten med Nelson Mandela (”en väldigt fin man”) och Eric Cantona (”en arrogant jävel”) och vänskapen med Foppa