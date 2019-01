Ilskan mot Ronaldos bild: ”Den idioten”

Under tisdagsmorgonen försvann ett propellerplan spårlöst över Engelska kanalen.

Kort därefter bekräftades det att den argentinske fotbollsspelaren Emiliano Sala var en av två personer som fanns ombord på planet – som var på väg till Cardiff.

Premier League-klubben Cardiff City hade nyligen köpt 28-åringen från franska Nantes för en summa på ungefär 150 miljoner kronor. Hela fotbollsvärlden följer nyhetsrapporteringen kring Emiliano Sala – som befaras vara död.

Den brittiska kustbevakningen och den lokala polisen i Guernsey har sökt i området med helikoptrar under tisdagen. Under kvällen rapporterade de via Twitter att "flytande objekt" har påträffats i vattnet.

"Vi har inte påträffat några livstecken av passagerarna. Om de landade på vattnet är chanserna att de har överlevt, tyvärr, små".

Ronaldo sågas för sin bild: ”Idiot”

Samtidigt som kustbevakningen inledde sökandet efter Emiliano Sala kom nyheten att Cristiano Ronaldo, som för andra gången på två år åtalats för skattfusk i Spanien, erkänt sig skyldig.

Straffet? Villkorlig dom och 195 miljoner kronor i böter.

Nu kritiseras Ronaldo hårt för sin selfie som han postade på sociala medier under tisdagskvällen. Motivet: En glad Cristiano Ronaldo i sitt privatplan.

”Samma dag som en spelare försvinner i luften postar den här idioten en bild på sig själv i ett privatplan. Detta efter att ha sluppit undan fängelse för att han är rik. Klass”, skriver The Sun-reportern Duncan Wright på Twitter.

Även den engelske fotbollsprofilen Gary Lineker, numera expert, går hårt åt den portugisiske fotbollsstjärnan för dennes taktkänsla.

”Det är inte rätt dag för den här tweeten. Det är det verkligen inte”, skriver han på Twitter.