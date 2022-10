”Jag hoppas att ni respekterar mig: jag är gay”, stod det i en tweet från Iker Casillas.

”Det är dags att berätta vår historia, Iker”, svarade den tidigare landslagskollegan Carles Puyol.

Inläggen fick stor spridning i medier världen över, bland annat i brittiska The Telegraph, franska Le Figaro och italienska Repubblica. Orden väckte starka reaktioner – både positiva och negativa. Svarsfältet fylldes av glada tillrop samtidigt som flera medier rapporterade om en stor mängd homofobiska kommentarer.

Men Casillas syfte med tweeten var högst oklart. Spanska medier spekulerade i att Casillas konto blev hackat – eller att tweeten var en slags kupp.

Förklaringen: ”Hackat konto”

Efter någon timme raderades båda inläggen och enligt El Mundo reagerade ett flertal personer ur HBTQI-rörelsen starkt på uppgifterna om att allt var en kupp.

Samtidigt menar Casillas nu att hans konto blev hackat. På Twitter ber målvaktsikonen om ursäkt.

”Hackat konto. Tur att allt är i ordning. Ber om ursäkt till alla mina följare. Och naturligtvis fler ursäkter till HBT-gemenskapen”, skriver Casillas.

Uppgifter: Tweeten var ett skämt

De spanska tidningarna AS och El Mundo uppgav tidigare under söndagen att Casillas tweet kan ha handlat om en passning till den spanska pressen som har parat ihop honom med ett flertal kvinnor under den senaste tiden.

Tweeten skulle i sådana fall varit ett skämtsamt sätt att kräva av pressen att sluta associera honom med andra kvinnor.

Nyskilde Casillias har parats ihop med framför allt två kvinnor.

Först rörde det sig om den före detta fotbollsspelaren María José Camacho – något som Casillas förnekade. Därefter, på lördagen, kom rykten om att han dejtar skådespelerskan Alejandra Onieva.

Puyols tweet påstods också vara ett skämt.

Skiljde sig med tv-profilen

Iker Casillas är sedan ett år tillbaka skild, efter ett fem år långt äktenskap med den spanska tv-profilen Sara Carbonero.

Paret blev världskänt när Casillas kysste Cabanero mitt under en intervju efter att målvakten och Spanien vunnit VM-guld 2010.

Tillsammans har det skilda paret två sönder, Lucas och Martín.