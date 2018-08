Zlatan Ibrahimovic har länge varit den ende svenske idrottaren som haft en susning när affärstidningen Forbes rankat de mest inkomstbringande sportprofilerna i världen. Men han har stadigt sjunkit neråt på rankningen.

2014 var han tolva på listan, men tre år senare, i mars 2017, sjönk han ner till plats nummer 23. Bakom placeringstappet dolde sig dock ett synnerligen gott ekonomiskt resultat för Zlatans del. Hans flytt från franska PSG till engelska Manchester United innebar en förväntad totalinkomst på 326 miljoner kronor: 265 av de miljonerna är ren lön eller bonus och ytterligare 61 miljoner kronor från olika sponsoravtal.

Zlatan rasar på Forbes

Men därefter kom ett kostsamt bråk med skosponsorn Nike. Zlatan stod utan skosponsor – och i Forbes nya uträkning från oktober 2017 hade Zlatans förväntade inkomst dragits ner från 326 till 260 miljoner kronor. Han återfanns numera på plats 30.

Och i den färskaste uträkningen från Forbes går det inte att hitta Zlatan överhuvudtaget. Han finns för första gången på flera år inte med på den anrika tidningens lista över de hundra bäst tjänande idrottarna.

Det osannolika raset har en naturlig förklaring. Zlatan tog som bekant med sig partnern Helena Seger och barnen Vincent och Maximilian och flyttade till Kalifornien, där "Ibra" skrev på för Los Angeles Galaxy. Och flytten var inte vidare lukrativ. Sports Illustrated har rapporterat att Zlatans lön kommer att landa på 12 miljoner kronor per år. Detta skulle innebära en lönesänkning med 90 procent jämfört med hans inkomst i Manchester United.

Har dragit in miljarder

Samtidigt har Zlatans affärer utanför fotbollen också fått sig en törn. Klädmärket A-Z blev ett fiasko, lades ner och innebar en förlust på 210 miljoner kronor.

Men det lär inte gå någon större nöd på 36-åringen. Enligt Niklas Turner Olovzon, varumärkesexpert och grundare av reklambyrån Passion Lab, har svensken kunnat ackumulera miljardbelopp under åren.

– Zlatan har väl dragit in omkring 1,5 miljard kronor i totala intäkter om man räknar ihop löner och kommersiella intäkter. Kanske till och med uppemot två miljarder nu. Det har varit kanske 75 procent sportsligt relaterat, alltså löner från klubbar och prispengar, och 25 procent relaterat till kommersiella intäkter, sa Turner Olovzon till SportExpressen i april.

Helenas hemliga plan

Dessutom har det spekulerats i att Helena Seger personligen kan tjäna på flytten till Los Angeles.

– Jag tror att hans fru är aktiv i ett klädmärke på sin kant. De ska expandera till USA. Jag tror att Zlatan kommer att få pengar från nån annanstans. Jag har svårt att se att han skulle gå från 26 miljoner dollar till 1,5 miljoner dollar per år. Det är något som pågår vid sidan av, har Los Angeles Times-journalisten Kevin Baxter sagt i podcasten Corner of The Galaxy.

