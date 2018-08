När Zlatan Ibrahimovic stod över Los Angeles Galaxys match mot New England Revolution höjde många på ögonbrynen. Tränaren Sigi Schmid kände sig manad att erbjuda en förklaring.

– Det är på grund av konstgräset. Han kommer att spela på konstgräset i slutspelet, men inte nu under ordinarie säsong. Då kommer han nog inte att spela på konstgräs, sa Schmid i podcasten Corner of the Galaxy.

Efter matchen mot Colorado Rapids blev frågan återigen aktuell. Galaxys nästa match är mot Seattle Sounders, som också spelar på konstgräs. Nu är frågan om Zlatan kommer att spela i drabbningen eller ej.

”Det är en skam”

– Alla konstgräsmattor är dåliga för mig. Det är en skam att vi spelar vissa matcher på konstgräs. Fotboll var inte skapat för att spelas på konstgräs. Så här långt har jag avstått att spela på konstgräs häröver med undantag för ett kort inhopp i Portland (18 minuter). Och det var det värsta konstgräs jag någonsin spelat på. Vi får se vad som händer med tanke på alla skador vi har. Det är bara tisdag i dag och vi spelar inte i Seattle förrän till helgen. Vi har just förlorat två poäng, så vi får ta den diskussionen i morgon om vad som händer inför nästa match till helgen, säger Zlatan.

Zlatan är inte den förste MLS-profilen med den här aversionen. Thierry Henry, Didier Drogba och David Beckham avstod samtliga från att spela matcher på konstgräs eftersom de slet så hårt på kroppen och ökade skaderisken.