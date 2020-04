Hotet: Avsluta ligan och missa CL-plats

Samhällen står på många håll i världen stilla som en följd av coronakrisen. Frågorna om när industrier, verksamheter, företag – och fotbollen – kan starta upp igen är många.

Spekulationerna är lika många. Svaren är få.

Men en sak har blivit tydligt under de senaste veckorna: fotbollens största organ – Fifa och Uefa – vill till varje pris, och så länge det är hälsomässigt säkert, slutföra de säsonger som är påbörjade.

Uefa meddelade i förra veckan att man skjuter upp all landslagsverksamhet i juni. Syftet är att bereda plats för alla ligor att slutföra sina säsonger i sommar. The Athletic rapporterar i dag, måndag, att Fifa kommer att förlänga innevarande säsong på ”obestämd tid” och tillåta kontraktsförlängningar för spelare vars kontrakt löper ut 30 juni i sommar – allt i syfte att ge ”maximal flexibilitet” åt ligor och klubbar att spela färdigt.

Att frågan om att slutföra säsongerna står högst upp på fotbollsorganens agenda understryks av det faktum att man nu, enligt flera rapporter, sitter i krissamtal med Belgiens fotbollsförbund. Belgiens ligaorganisation lämnade nämligen in en rekommendation till sin generalförsamling i april om att avsluta sin säsong och utse Club Brügge till mästare trots elva omgångar kvar att spela – ett beslut som Uefa inte anser är klokt.

Högst upp i den Uefas exekutiva kommitté sitter sedan flera år Lars-Christer Olsson. SportExpressen ringde upp Uefa-veteranen, som de senaste veckorna har suttit i regelbundna möten med övriga makthavare inom Uefa, och nu kan ge flera tydliga besked.

Ett ödesdatum väntar för Uefa i mitten på maj. Fotbollsorganet vill inte att några ligor ger upp sina säsonger innan dess.

– Vi har gjort en bedömning, nu när herr-EM är borta, att det är möjligt att slutföra alla europeiska ligor under förutsättning att viruset tillåter det. Men ett sådant slutgiltigt beslut behöver vi inte ta förrän mitten på maj. Det är ett stoppdatum då vi måste fatta ett beslut om det går att slutföra ligorna eller inte, och det tas med hänsyn till virusets utbredning, säger han.

Uefa vill bestämt slutföra ligorna?

– Det är korrekt. Vi har kommit överens mellan Uefa, European Leagues och ECA att vi verkligen måste lägga olika åsiktsskillnader åt sidan för att klara av de här stora frågorna. De som arrangerar tävlingarna drabbas hårt och föreningarna får ta de största ekonomiska smällarna, men för tävlingarnas integritets skull är det viktigt att den här säsongens tävlingar avslutas. Och att man därefter sätter i gång nästa säsongs tävlingar.

Riskerar att missa Europa och Champions League

Om någon liga går emot Uefas beslut, och avslutar sin säsong innan mitten på maj, så riskerar den ligan en bestraffning: att inget lag får spela i Champions League eller Europa League.

– Uefas besked är att man förbehåller sig rättigheten att utvärdera om varje land har avslutat sina tävlingar på ett korrekt sätt för att de ska ha rätt att vara med i internationella tävlingar, säger Lars-Christer Olsson.

Om man ska tolka det krasst så låter som ett motverktyg mot de ligor som vill avsluta sina säsonger innan mitten på maj?

– Ja, det kan man säga. Det är inte Uefa som tar beslut om vad som händer i varje liga, utan det tar respektive nationsförbund och liga. Däremot vill Uefa säkerställa integriteten i sina egna tävlingar. Där ska de lag som är kvalificerade på sportslig grund delta. Och den frågan är så klart lurig.

– Sen är komplikationen att varje land tar sitt eget beslut vad gäller viruset och i allmänhet vilka regler och förutsättningar som ska gälla med restriktioner om publik. Men vi anser att man inte behöver ta något beslut om att slutföra eller avsluta säsongen före mitten på maj.

Men då är risken – om man väljer att avsluta sin liga – att man inte få spela Champions League eller Europa League?

– Ja, det kan man säga. Men varje land blir utvärderat på sina meriter. Om det är en liga som har fyra-fem omgångar kvar och avslutar sin liga och det inte sker på ett någorlunda korrekt sportsligt sätt eller ett annat land som Schweiz som har 15 omgångar... De kommer behandlas olika. Det är den rätten som Uefa förbehåller sig själva att bestämma.

Hur långt kan ligorna få pågå innan det inkräktar på nästa säsong?

– Det diskuterar man just nu. Varje liga måste titta på sina egna förutsättningar, och det är en stor skillnad om man är 16 eller 20 lag. Man måste räkna baklänges från EM 2021 för att kunna få in tillräckligt många matchdagar. Det som går att göra nu, under sommaren, är att spela alla internationella matcher över hela världen parallellt eftersom det inte pågår någon landslagsverksamhet. Det är till exempel många icke-europeiska spelare som spelar i Europa. Men det har man samordnat på världsbasis så att inga landslagsuppdrag pågår någonstans.

Om man räknar åt andra hållet – när anser Uefa att man måste komma i gång senast med ligorna för att inte hela kalendern ska kollapsa?

– Det finns ett par olika scenarion beroende på när man kommer i gång. Man kommer att behöva slutföra den här säsongen senast i september eller slutet på augusti. För därefter börjar det komma landslagssamlingar i september. Men där kan olika ligor komma att behandlas olika.

Vilka konsekvenser skulle det få om det inte gick att slutföra de här säsongerna?

– Då får man ta ett annat beslut. Eftersom vi har sagt att vi inte behöver ta beslut före mitten på maj så vill vi inte spekulera i de alternativen förrän då.

Hur ser Uefa på spel inför tomma läktare?

– Vi vill inte att fotboll ska spelas inför tomma läktare men om det inte finns något annat alternativ så är det nödvändigt. Vi tror att vi vet mycket mer i de här frågorna i mitten på maj än vad vi vet nu.

Kritik efter CL-matchen i Bergamo

Ett samtalsämne har varit om Uefa stoppade sina internationella tävlingar – Champions League och Europa League – i tid. Under slutet av februari spelades Atalantas åttondelsfinal i Champions League mot Valencia i Bergamo, med 40 000 åskådare mitt i det som senare skulle bli coronautbrottets epicentrum. I efterhand har arenan kallats för en ”biologisk bomb” av Bergamos borgmästare.

Ställde ni in för sent?

– Det får en bli en del av den allmänna utvärderingen. Både om man avslutade för sent och om man gjorde rätt eller fel saker. Det är lite på samma sätt som man diskuterar vilka åtgärder man har vidtagit. Många av experterna säger att det gjordes väldigt mycket i Italien när man upptäckte problemet – men gjorde man rätt saker? Vi ska inte bli epidemiologer på amatörnivå inom fotbollen utan överlåter det till experterna.

Det finns ekonomiska intressen, politiska intressen och världens supportrar hejar på – på ett etiskt plan – vilka risker finns när så många vill dra i gång? Vilka bromsklossar finns det?

– Hälsan kommer under alla omständigheter att sättas främst. Ingen kommer att dra i gång genom att gå emot myndigheternas rekommendationer. Den prioriteringen är självklar.

Men Uefa har till skillnad från ligor och förbund ingen enskild myndighet att förhålla sig till när det handlar om Champions League och Europa League?

– Så är det. Där kommer vi behöva ta ett samlat beslut för de internationella ligorna. Men när det gäller alla prioriteringar så står hälsan högst av allt.

Vilka möjligheter ser du att få i gång säsongerna i slutet på maj?

– Det är mer hopp än kunskap. Vi är helt beroende av hur smittan utvecklas. Om vi ser till Sverige och allsvenskan så har vi sagt i början på juni. Även om det skulle bli mitten eller slutet på juni så skulle vi klara det. Anledningen till att man har satt ett datum är att det finns något att räkna på. Sen får man göra förskjutningar efter det. Om vi kommer i gång i slutet av juni med svensk fotboll så är det ingen katastrof för tävlingens skull.

LÄS MER: Så här påverkas ditt lag av coronakrisen

LÄS MER: Stjärnorna som kan lägga ner karriären